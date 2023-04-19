Khi lâm trận phụ nữ phải biết trang bị cho mình một vài kỹ năng, không cần phải quá nhiều chỉ cần khiến cho chàng chao đảo. Muốn làm được điều đó, phụ nữ nên thay đổi ngay 4 hành vi ‘giết chết cuộc yêu’ này.

Thực tế, nếu một người phụ nữ nêu ra vấn đề này, chứng tỏ rằng họ thích quan hệ tình dục với "nửa kia", nó sẽ khiến người đàn ông cảm thấy hạnh phúc và hưng phấn. Đó cũng là lời khẳng định tốt nhất về khả năng tình dục của anh ta.

Vì ngại ngùng hoặc lo lắng bị đàn ông đánh giá không đứng đắn, không ít phụ nữ cảm thấy rất xấu hổ khi nói bản thân mình đang có ham muốn tình dục.

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Phụ nữ chỉ thích làm chuyện ấy trong phòng ngủ

Đừng coi chiếc giường như là nơi duy nhất để quan hệ tình dục, đó không phải là điều mà đàn ông muốn. Có 2 thứ đàn ông thích: phiêu lưu và tình dục. Họ thích kết hợp 2 thứ này ở nhiều nơi khác nhau, nó sẽ mang lại cảm giác mới mẻ và đầy hưng phấn.

Hãy thử một lần đổi mới vị trí khi quan hệ, chắc chắn rằng người chồng của bạn sẽ sung mãn hơn rất nhiều. Bạn có thể đổi gió ở phòng tắm hoặc phòng khách, đó chính là địa điểm cực kỳ lí tưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ biết nằm yên

Làm "chuyện ấy" với một người "trơ như khúc gỗ" là điều mà bất kỳ đàn ông nào cũng thở dài chán nản. Trên thực tế, đàn ông không thích làm tình với những phụ nữ không biết cách tương tác và phối hợp. Đàn ông đánh giá cao những phụ nữ tự tin, chủ động, biết tạo ra sự kích thích mới mẻ trên giường, có như thế "cuộc yêu" sẽ không bao giờ bị nhàm chán.

Người phụ nữ vô tâm

Khi không có hứng thú, không ít phụ nữ hờ hững, chỉ đáp ứng nhu cầu của đàn ông một cách miễn cưỡng. Họ không hoàn toàn chú tâm khi làm "chuyện ấy", thậm chí, nhiều trường hợp còn thản nhiên xem tivi hoặc bấm điện thoại, mặc kệ đàn ông muốn làm gì thì làm. Đây là một trong những điều cấm kỵ mà đàn ông ghét nhất trên giường.

Nếu bạn vẫn còn giữ khư khư thói quen ích kỉ này thì đừng trách sao một mai chồng bạn lại đi ‘ăn phở’. Đàn ông thực sự họ chẳng muốn đi tìm của lạ, nếu như người phụ nữ của họ là ‘kho báu’ là nơi họ phải mài mò khám phá. Phụ nữ bản lĩnh là người biết làm cho đàn ông bị thu hút, họ luôn khát khao có được, luôn muốn được khám phá bạn mọi lúc, mọi nơi.