Tác hại khủng khiếp với đàn ông khi 'đói' chuyện ấy: suy nhược, rụng tóc, da dẻ xấu đi... đủ cả

Phụ nữ yêu 18/04/2023 18:00

Chuyện quan hệ tình dục đối với nam giới mà nói nếu thời gian dài không được thỏa mãn thì tạo nên nhiều tổn hại cho cơ thể.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tuyến tiền liệt

Nếu như đàn ông lâu ngày không "hành sự" thì có thể gây nên ảnh hưởng xấu đến tuyến tiền liệt. Thời gian dài "cấm dục" sẽ khiến cho bộ phận sinh dục của nam giới thường xuyên trong tình trạng sung huyết, lâu ngày cơ thể không được giải phóng tuyến tiền liệt gây tình trạng ứ đọng dễ xuất hiện ứ dọng khiến cho các bạn nam dễ mắc các bệnh về tuyến tiền liệt hơn.

Tác hại khủng khiếp với đàn ông khi 'đói' chuyện ấy: suy nhược, rụng tóc, da dẻ xấu đi... đủ cả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suy giảm chức năng sinh dục

Đàn ông lâu ngày không quan hệ tình dục có thể làm giảm chất lượng và khả năng sống của tinh trùng. Tinh trùng có ý nghĩa quyết định đối với khả năng sinh sản. Tinh trùng có chất lượng kém có thể dẫn đến suy giảm khả năng sinh sản ở nam giới.

Lãnh cảm

Người thường xuyên quan hệ tình dục thì cơ thể thời gian dài sẽ hình thành phản xạ có điều kiện tự nhiên nên vào những thời điểm quan trọng họ sẽ nhập cuộc rất nhanh. Tuy nhiên, nếu như lâu ngày không quan hệ tình dục thì khả năng đáp ứng nhu cầu của bộ phận sinh dục sẽ giảm đi rất nhiều. Thậm chí nó còn dẫn đến chứng lãnh cảm. Cứ như vậy có thể còn ảnh hưởng lâu dài đến chuyện chăn gối của vợ chồng.

Tác hại khủng khiếp với đàn ông khi 'đói' chuyện ấy: suy nhược, rụng tóc, da dẻ xấu đi... đủ cả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trầm cảm, ức chế, khó chịu

Dù sao thì trong đời sống vợ chồng thì đàn ông thường vẫn sẽ luôn nắm vai trò chủ động. Cho nên nhu cầu đối với chuyện quan hệ tình dục vợ chồng thì dục vọng của nam giới cũng sẽ khá lớn. Nếu như nhu cầu sinh lý của đàn ông lâu ngày không được giải tỏa hoặc bị kìm nén quá lâu thì ngoài những tác động xấu lên cơ thể còn sẽ gây nên ảnh hưởng cho tâm lý. Thậm chí có người còn vì như vậy mà mắc chứng trầm cảm, tâm trạng luôn ức chế, hậm hực, khó chịu với những người xung quanh và cả với người vợ của mình.

Quan hệ tình dục là nhu cầu sinh lý bình thường cho mỗi một cặp vợ chồng. Quan hệ tình dục thích hợp còn có ích cho đời sống hôn nhân, điều hòa cơ thể, giúp ích cho sức khỏe và tinh thần đấy nhé.

Nắm bắt thời điểm phụ nữ ham muốn chuyện ấy nhất

Nắm bắt thời điểm phụ nữ ham muốn chuyện ấy nhất

Nếu đàn ông có thể có ham muốn bất cứ lúc nào thì phụ nữ lại không như vậy. Nhu cầu tình dục của phụ nữ sẽ có lúc nhiều lúc tùy theo trạng thái cảm xúc và nguyên nhân cụ thể.

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Từ khóa:   chuyện phòng the chuyện ấy chuyện vợ chồng

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