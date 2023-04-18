Người đàn ông yêu thương vợ chắc chắn hôn vào 4 điểm này sau khi 'ân ái trên giường'

Phụ nữ yêu 18/04/2023 14:25

Nếu cánh mày râu hôn vào 4 điểm này sau khi 'quan hệ' với bạn xong thì xin chúc mừng, bạn đã chọn đúng người rồi đấy!

Hôn lên tóc

Sau “cuộc yêu”, đã bao giờ chồng ôm bạn từ phía sau rồi nhẹ nhàng vén tóc và hôn lên mái tóc của bạn chưa? Nếu có thì chắc hẳn bạn là một người phụ nữ hạnh phúc và bạn có một cuộc hôn nhân viên mãn với người chồng rất yêu thương, chiều chuộng bạn.

Một nụ hôn lên tóc như thay cho lời yêu “anh yêu em”, đồng thời mang ý nghĩa chàng muốn gắn bó lâu dài và yêu thương bạn đến suốt phần đời còn lại. Còn nếu ở ngoài phòng ngủ, chàng chủ động hôn và sờ lên mái tóc bạn, nghĩa là anh rất say mê và “ham muốn làm một trận” với bạn đấy.

Hôn lên môi

Với đàn ông, đôi môi phụ nữ là một vị trí vô cùng quyến rũ, tràn đầy khao khát và đam mê. Bởi đôi môi đỏ mọng giống như trái tim của phụ nữ, đặt nụ hôn lên đấy đồng nghĩa với việc, anh ta khao khát bạn, muốn chiếm lấy bạn, và hòa quyện tâm hồn 2 người lại với nhau. Bên cạnh đó, với phụ nữ, được người đàn ông đặt lên môi nụ hôn nồng cháy cũng mang lại cảm xúc khó tả. Điều này giúp lưu thông tuần hoàn máu trong cơ thể phụ nữ, giúp kích sự sản sinh ra estrogen, mang lại sự thoải mái và hạnh phúc vô tận.

Người đàn ông yêu thương vợ chắc chắn hôn vào 4 điểm này sau khi 'ân ái trên giường' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôn lên trán

Nụ hôn lên trán sau khi kết thúc “cuộc yêu” như một thông điệp “to bự”: “Cảm ơn em, em tuyệt vời lắm!”. Thật hạnh phúc khi được nằm gọn trong vòng tay chàng, được chàng hôn lên trán và nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của chàng phải không nào.

Những người đàn ông hôn vợ ở vị trí này thường là mẫu người có tính cách ấm áp, nhạy cảm và có xu hướng nuông chiều vợ. Còn nếu chàng hôn vợ lên trán khi “yêu” thì chứng tỏ chàng rất dịu dàng và rất quan tâm đến cảm xúc của bạn đấy.

Người đàn ông yêu thương vợ chắc chắn hôn vào 4 điểm này sau khi 'ân ái trên giường' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôn lên mũi 

Khi một người đàn ông hôn vào mũi của một người phụ nữ, nụ hôn ấy thực sự mang lại cho người phụ nữ cảm giác an toàn tuyệt vời. Mũi là bộ phận nằm ở giữa khuôn mặt và nó không liên quan mấy đến "khoái cảm" hay "khơi gợi hứng thú tình dục". Hôn vào nơi chẳng có ảnh hưởng gì khi đang trong cuộc ân ái đủ thấy anh ấy đối với bạn không chỉ có chuyện "lên giường". Anh ấy thật sự yêu tất cả mọi thứ thuộc về bạn, muốn chạm vào khắp mọi nơi trên cơ thể bạn với một thái độ đầy nâng niu và quý trọng.

Không người phụ nữ nào không muốn sở hữu một người đàn ông hết lòng vì mình nhưng lòng người luôn khó dò, đặc biệt là trái tim của một người đàn ông. Dẫu vậy chỉ cần bạn hiểu về họ một chút, tỉ mẩn quan sát họ một chút, chắc chắn bạn sẽ biết ai là người thật lòng trân quý mình.

Người đàn ông yêu thương vợ chắc chắn hôn vào 4 điểm này sau khi 'ân ái trên giường' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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