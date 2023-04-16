5 điều đàn ông cực thích khi 'lên giường', bất ngờ với điều thứ 3

Phụ nữ yêu 16/04/2023 16:49

Có nhiều chị em hiện tại vẫn còn 'ngại ngùng' về chuyện 'quan hệ' với chồng. Liệu chị em phụ nữ có muốn biết những điều mà các cánh mày râu thích khi 'ân ái' hay không?

Muốn tìm cách cả hai cùng “lên đỉnh”

Đàn ông khi yêu thật lòng luôn muốn được nhìn ngắm người tình của mình chạm “đỉnh”. Bởi điều đó thể hiện phong độ của các anh trong chuyện giường chiếu, cũng thể hiện tình yêu của bản thân của họ.

Khi “yêu” hai cơ thể sẽ có nhiều sự đụng chạm, với phái nữ sẽ không tránh phải sự ngại ngần. Phụ nữ muốn làm tốt chuyện yêu nhưng có lúc lại sợ bị đánh giá là hư hỏng, hiểu biết nhiều vì đã từng trải… Vì thế, nếu yêu thật lòng khi làm “chuyện ấy” đàn ông sẽ biết cách cổ vũ, khen ngợi bạn tình để họ tự tin và thoải mái hơn.

Không có ích gì khi giả vờ đạt cực khoái. Một chàng trai có thể yêu nó, nhưng sau đó bạn không dạy anh ta bất cứ điều gì và anh ta cảm thấy đâu đó bên trong có điều gì đó không ổn. Thật đáng để thành thật và chấp nhận rằng bạn không đạt cực khoái ngay bây giờ và yêu cầu anh ấy thỏa mãn bạn nếu không.

5 điều đàn ông cực thích khi 'lên giường', bất ngờ với điều thứ 3 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thích phụ nữ tự tin khi gần gũi với anh ấy

Nhiều phụ nữ không tự tin khi gần gũi chồng khi đèn vẫn đang sáng. Nhưng theo các chuyên gia tình dục học khuyên thì đàn ông thường yêu bằng mắt nên sẽ càng nhìn thích nhìn đối phương dù là đang trong cuộc yêu.

Khi nhìn bạn, ngoài những xúc cảm từ việc thân mật, đàn ông còn có thể nhìn ngắm bạn ở mọi góc độ, với những biểu hiện trạng thái khác nhau. Những hình ảnh đó có thể trở thành khoảnh khắc bạn thu hút và quyến rũ nhất với chàng.

Bởi thế, phụ nữ muốn cải thiện chuyện ấy thì nên tạo một không gian sáng vừa phải, với những bộ đồ lót thu hút, hoặc thay đổi bất kì điều gì giúp bạn và đối phương thấy thoải mái và tự tin hơn. Và hãy luôn tự tin với cơ thể của mình. Vì anh ấy lên giường với bạn vì muốn bạn, nên dù bạn trông thế nào thì trong mắt anh ấy vẫn là đẹp và quyến rũ nhất.

Đàn ông cũng bị kích thích trước những lời khen

Người ta tin rằng đàn ông có nhu cầu tình dục mạnh mẽ và khi họ thực sự ham muốn, họ sẽ chẳng bận tâm đến những thứ khác xung quanh. Nhưng cũng giống như phụ nữ, đàn ông coi lời khen ngợi là chất xúc tác mang lại hiệu quả mạnh mẽ giúp họ tự tin hơn nhiều trong chuyện tình dục.

Họ mong muốn nhận được những lời khen từ người bạn đời của mình trước khi bước vào phòng ngủ (khen cơ thể săn chắc, cơ bụng hấp dẫn, vòng ngực rắn rỏi...). Những lời khen sau khi kết thúc giây phút thăng hoa cũng có tác dụng kích thích mạnh mẽ tâm trí họ (ví như "Anh rất tuyệt", "Anh đã mang lại cho em những phút giây hạnh phúc nhất"...).

5 điều đàn ông cực thích khi 'lên giường', bất ngờ với điều thứ 3 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dụ dỗ chàng bằng sự tinh tế

Sự thật là khi người ta quá quen thuộc nhau rồi thì sẽ không còn thấy đối phương quyến rũ nữa. Sự gợi mở lúc gần lúc xa, lúc dễ lúc khó nắm bắt sẽ khiến đàn ông thấy bạn quyến rũ hơn.

Điều đàn ông thích ở phụ nữ đôi khi chỉ là một chiếc áo sơ mi để hở vai, cởi vài nút để lộ làn da trên cơ thể, hoặc một chiếc áo choàng với áo lót ren lấp ló bên trong… Đây quả thực là cách khơi gợi khao khát ở đàn ông và khiến bạn quyến rũ trong mắt họ hơn bao giờ hết.

Đổi mới

Sự thay đổi có thể xem là một liều thuốc kích thích rất hiệu quả đối với cánh mày râu và các chuyên gia chứng minh nó cũng hiệu quả với phái đẹp. Tính nóng vội là bản chất muôn đời của đàn ông, nhưng “yêu” theo kiểu tự phát khiến họ không cưỡng lại được và khoảnh khắc đó sẽ rất khó quên.

Để thay đổi màn yêu đương quen thuộc hàng ngày, bạn không nhất thiết phải sử dụng roi da, cà-vạt trói tay, thử đủ các tư thế hoặc miệt mài “làm việc” hàng giờ liền... Chỉ cần bạn bước khỏi giường, nơi nào cũng có thể trở thành chốn thú vị để bắt đầu cuộc yêu.

5 điều đàn ông cực thích khi 'lên giường', bất ngờ với điều thứ 3 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Nụ hôn lãng mạn là chất xúc tác trong "chuyện ấy"

Nụ hôn lãng mạn là chất xúc tác trong "chuyện ấy"

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