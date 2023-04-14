Đàn ông chọn vợ nhất định phải tránh xa 4 thể loại phụ nữ, rước về chỉ làm khổ nhau thêm, khó mà xây dựng được gia đình hạnh phúc

Là con người, chúng ta nên sống biết ơn. Nhưng với kiểu phụ nữ tiểu nhân, thích ôm mối hận, khi vợ chồng cãi vã, có thể chưa xong tài khoản mới, nhưng cứ toan tính tài khoản cũ với nhau. Một ngày như vậy định mệnh bay đi, sẽ không bao giờ có được một ngày bình yên.

Nếu cưới được cô vợ có ngoại hình lại có tính cách tốt thì chính là cái phúc của đàn ông. Nhưng nếu bạn không được may mắn như vậy, và phải chọn một trong hai, thì bạn phải nhớ bài học của tổ tiên: Thà chọn một người phụ nữ không quá xinh đẹp nhưng có đức tính tốt làm vợ anh ta, còn hơn cưới một bình hoa về nhà.

Đàn ông chọn lấy người phụ nữ như nào sẽ quyết định cuộc sống của gia đình trong 3 đời tiếp theo có hạnh phúc được hay không. Thế nên Một người vợ đẹp chắc chắn là đẹp mắt, nhưng đây không phải là bản chất thực của cuộc sống. Một cuộc hôn nhân tốt cần có trách nhiệm vun đắp, đó là về tính cách chứ không phải ngoại hình.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ luôn cho mình là đúng còn người khác sai

Có lần tôi thấy một lời tâm sự của một người chồng trên mạng, rằng vợ anh ta là người luôn cho rằng cô ấy đúng. Ví dụ, nếu cô ấy chơi bài với một người bạn và về nhà muộn, và mất tiền, cô ấy sẽ đổ lỗi cho chồng vì đã gọi điện giục cô ấy về nhà. Một ví dụ khác là phải chi tiêu hàng tháng rất nhiều tiền nhưng thu nhập của chồng lại quá thấp. Ngoài đời, thực sự có rất nhiều câu chuyện về những cặp đôi như vậy.

Về tính nết của vợ, thực ra đàn ông cũng để ý trước khi cưới, nhưng có lẽ lúc đó anh ấy muốn vợ đẹp nên không quan tâm lắm. Kết quả là sau tất cả, vẫn phải dùng cuộc hôn nhân không hạnh phúc để trả giá cho sự “mê sắc” của mình.

Tinh thần trách nhiệm là phẩm chất cơ bản nhất của con người, một người thích trốn tránh trách nhiệm, dù là nam hay nữ, họ không chỉ mệt mỏi trong tình cảm vợ chồng mà còn khó gánh vác trách nhiệm hôn nhân, gia đình và con cái, vì vậy chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không biết chi tiêu

Dân gian có câu: “chồng là cái giỏ, vợ là cái hom”. Người đàn ông dù có thành công đến đâu cũng cần một người phụ nữ đảm đang, cần kiệm, giúp anh ta phân bổ và quản lý chi tiêu, để anh ta có thể duy trì công việc kinh doanh của mình.

Khi đàn ông cưới người lãng phí, gia đình mãi mãi không thể giàu có lên được. Nếu hai vợ chồng đều là người lãng phí thì chắc chắn là không thể tích lũy tài sản. Trong các mối quan hệ gia đình, người chồng thường có trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, còn người vợ chịu trách nhiệm quản lý thu chi của gia đình và tích lũy tài sản. Một gia đình hạnh phúc không thể tách rời sự hợp tác của vợ và chồng, hai bên bổ sung cho nhau để đạt được hạnh phúc gia đình và tích lũy tài sản.



Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không biết chi tiêu thì lúc nào cũng mua những thứ không hữu ích, họ không biết tiết kiệm và trân quý đồng tiền. Kiểu phụ nữ này không có quan niệm về tiền bạc và tiêu tiền không có điểm mấy chốt. Thế nên trừ khi đàn ông ngu ngốc mà có nhiều tiền, đừng cưới về nhà loại phụ nữ như vậy, bất kỳ gia đình nào cũng có thể bị thất bại.

Người phụ nữ thích ôm mối hận thù

Là con người, chúng ta nên sống biết ơn. Nhưng với kiểu phụ nữ tiểu nhân, thích ôm mối hận, khi vợ chồng cãi vã, có thể chưa xong tài khoản mới, nhưng cứ toan tính tài khoản cũ với nhau. Một ngày như vậy định mệnh bay đi, sẽ không bao giờ có được một ngày bình yên.