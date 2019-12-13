4 biểu hiện báo động bạn cần cẩn thận với cô bạn thân của chồng

Nhiều chị em rơi vào cảnh bị chồng giận dỗi, lạnh lùng thì vì cấm đoán không cho anh chơi cùng bạn thân mình. Thực tế thì liệu cấm đoán có tác dụng tốt không hay vô tình lại là cái cớ để những cô bạn thân lại càng được thể chen chân vào giữa 2 người?

Người khiến nhiều chị em phải "sốt sình sịch" mỗi khi nhắc đến chính là bạn thân khác giới của chồng . Thậm chí, chị em còn khẳng định nhân vật này còn nguy hiểm hơn đám người yêu cũ hay em gái mưa của chồng. Đó thường là những người đã quen biết, gắn bó với chồng hàng chục năm, hiểu chồng rõ như lòng bàn tay và không dễ gì để bắt chồng phải nghỉ chơi với bạn.

Chẳng cô vợ nào lại thấy bình thường với việc chồng mình tối ngày nhắn tin, chat với người khác giới, kể cả đó là bạn thân. Nếu như cả 2 vẫn còn độc thân thì không nói nhưng hiện tại, anh ấy đã là chồng bạn.

Nhiều cô bạn thân biết ý sẽ tiết chế lại, thay vào đó cô ấy có thể hẹn vợ chồng bạn đi chơi, đi cafe, vừa vẫn có thể gặp chồng bạn, lại vừa không khuất tất, khiến bạn phải nghi ngờ.

Chỉ những cô bạn thân khác giới có ý đồ xấu thì mới mặt dày nhắn tin cho chồng bạn từ sáng đến tối. Hãy tỉnh táo và cẩn thận với cô ta nhé!

2. Không kết bạn Facebook với bạn

Đừng ngại ấn nút "kết bạn" với mọi cô bạn thân khác giới của chồng mình, vừa để tạo mối quan hệ với bạn bè của anh ấy, vừa để "đánh hơi" được cô nàng nào đang có ý đồ với chồng mình.

Nếu cô ta là người ngay thẳng, bạn chẳng đời nào bị từ chối kết bạn. Còn nếu cô ta sợ bị bạn theo dõi hành tung hoặc phát hiện ra điều gì mờ ám thì sẽ ngần ngại, thậm chí ngó lơ luôn yêu cầu kết bạn của bạn. Hành động khả nghi như vậy là đủ để bạn lưu cô ta vào "sổ đen" cần để ý rồi đấy!

Không kết bạn trên mạng xã hội với bạn chứng tỏ cô bạn thân đang có ý đồ mờ ám - Ảnh minh họa: Internet

3. Tag chồng bạn vào những bài post "thả thính"

Nếu một ngày bạn nhìn thấy cô bạn thân khác giới của chồng tag chồng vào một bức ảnh với caption vu vơ như: "Buồn quá, giá có ai rủ mình đi chơi" hay là "Cần có một bờ vai để tấm thân nhỏ bé này nép vào" thì 100% cô ta đang muốn tán tỉnh chồng bạn.

4. Gọi điện nhờ vả việc riêng tư

Những việc ấy có thể là nhờ chồng bạn mua đồ ăn đem tới, nhờ đưa đi đón về,... Có thể, trước đây anh ấy đã từng làm rất nhiều lần nhưng giờ đã khác, chẳng có cô gái ngay thẳng nào lại nhờ chồng người khác làm những việc đó cho mình, dù có thân đến mấy.

Khi hiểu rõ mọi chuyện, chồng bạn sẽ tự biết cần đối phó thế nào với cô bạn thân phiền phức - Ảnh minh họa: Internet

Khoảng cách giữa cô bạn thân khác giới của chồng và người thứ ba đáng ghét đôi khi rất mong manh. Có thể chồng bạn sẽ không đủ tinh tế để phát hiện ra những điểm khả nghi trên, đừng vội trút giận lên đầu anh ấy, hãy nhẹ nhàng nói chuyện để anh ấy hiểu. Chắc chắn khi được bạn "thông não", anh ấy sẽ tự biết cần làm gì với cô bạn thân phiền phức kia để giữ gìn hạnh phúc gia đình.