Lấy chồng xong, phụ nữ nào cũng nhận đủ 3 điều thiệt thòi

Thỉnh thoảng về thăm, thấy tóc bố thêm nhiều sợi bạc, đuôi mắt mẹ thêm nhiều nếp nhăn mà lại nghẹn đắng lòng. Nhiều chị em, dù đã lấy chồng nhiều năm vẫn tâm sự: "Khoảnh khắc khi chào bố mẹ để ra về vẫn khiến mình như bị xé nát từng khúc ruột!".

Đây có lẽ là điều thiệt thòi khi lấy chồng khiến nhiều chị em tủi thân rơi nước mắt. Mấy chục năm yên ấm sống bên bố mẹ, được yêu thương, chở che và bao bọc, giờ con gái lấy chồng rồi, không được hàng ngày gặp nhau ăn bữa cơm, không được đấm bóp cho bố mẹ những ngày trái gió trở trời.

Thực tế đã có không ít lần chứng minh một thiệt thòi khi lấy chồng là phụ nữ kết hôn rồi khó có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi con đường sự nghiệp hay đam mê mà mình đã chọn.

Buồn là thế, thiệt thòi là thế nhưng thường chị em cũng chẳng dám tâm sự với chồng, sợ các anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi lòng này.

Khi đã kết hôn, rất nhiều yếu tố sẽ chi phối đến người phụ nữ, khiến họ phải đấu tranh giữa tổ ấm và ước mơ của mình. Cân bằng công việc nội ngoại đã khó, cân bằng tài chính còn khó hơn. Phụ nữ có gia đình không thể chấp nhận phiêu lưu, mạo hiểm nữa, họ cần tính toán để tích lũy và bảo đảm gia đình ấm no.

Đến khi có con rồi mọi chuyện lại càng thêm phức tạp, cơ hội thăng tiến càng ít. Đó là lý do mà nhiều cô gái mãi chẳng chịu lấy chồng, cảm thấy thiệt thòi và bất lực quá!

Thiệt thòi đủ đường vậy, ai còn muốn lấy chồng? - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều công ty rất ngại tuyển phụ nữ đã có gia đình vì họ sẽ khó lòng dốc sức cho công ty, không thể thường xuyên làm thêm giờ hay sẽ thường có những lần nghỉ đột xuất vì chuyện gia đình.

Nhiều người phụ nữ dù bằng cấp và học vấn rất cao nhưng đành chấp nhận làm cho những công ty vừa và nhỏ, với đồng lương trung bình chỉ để có thể đủ thời gian quán xuyến gia đình.

Cuộc sống thường xuyên bị soi mói, xét nét

Những ngày tháng còn độc thân, chẳng ai quản lý, muốn đi chơi, đi ăn, tụ tập, gặp gỡ với bạn bè hay là đi du lịch cũng chẳng ai cấm cản. Nhưng bây giờ, bạn đã có gia đình, thời gian dành phải dành cho chăm sóc gia đình, làm công việc nhà, chăm sóc chồng con, lo việc nội ngoại... Mà hơn nữa, "gái có chồng" rồi, đâu cứ tự do đi chơi, đi cafe, gặp người nọ người kia được, ai cũng sẽ chỉ trỏ, bàn tán.

Phải làm quen với cuộc sống thường xuyên bị soi mói, xét nét đã đành, bạn còn cần thích nghi với cuộc sống ở nhà chồng. Nhiều người vợ mới, do không đủ khéo léo và chín chắn, khi ứng xử trong mối quan hệ với nhà chồng thường xuyên để xảy ra xích mích.

Suy cho cùng cũng là do thiếu những trải nghiệm nên mọi việc sẽ trở nên căng thẳng hơn. Có người 1 2 năm có thể vượt qua nhưng có người cả chục năm vẫn hàng ngày khủng hoảng với cuộc sống mẹ chồng nàng dâu.

Hy vọng những người chồng đủ tinh tế, đủ thấu hiểu để giúp đỡ vợ mình, xoa dịu buồn tủi của cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Gánh vác ba chữ "gái có chồng" không hề dễ dàng gì! Phụ nữ kết hôn sau khi đã chấp nhận những thiệt thòi khi lấy chồng vẫn thường nhớ lại quãng thời gian độc thân mà tiếc rẻ, ước gì thanh xuân không trôi qua quá gấp gáp.

Đàn ông sau khi lấy vợ hầu như không thay đổi gì nhiều, thậm chí còn sống vui vẻ và thoải mái hơn. Nhưng phụ nữ lấy chồng rồi lại nhận đủ thiệt thòi. Cuộc sống của họ gần như đảo lộn và họ cần rất nhiều thời gian để cân bằng lại.

Chính vì thế, hy vọng những người chồng đủ tinh tế, đủ thấu hiểu để giúp đỡ vợ mình, xoa dịu buồn tủi của cô ấy. Có như vậy, phụ nữ lấy chồng mới hàng ngày vui vẻ và yêu đời.