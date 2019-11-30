Trong tình yêu, người đàn bà càng biết điều, hiểu chuyện càng nhận lại sự cô đơn

Phụ nữ yêu 30/11/2019 12:32

Trong cuộc đời này không có cái lạnh nào bằng cái lạnh lòng người, một người phụ nữ cô đơn nhất chính là người sống quá tốt ngay bên cạnh một người đàn ông ích kỷ và tham lam.

Người phụ nữ cô đơn nhất chính là người sống lúc nào biết nghĩ cho người khác, vì sợ người khác đau lòng, tổn thương nên làm gì cũng suy nghĩ trước sau cẩn thận. Để rồi chính họ cũng sẽ nhận ra rằng sống tốt quá, lương thiện quá lại chỉ nhận về bản thân toàn những thiệt thòi.

1. Phụ nữ càng cả nể, đàn ông sẽ càng lợi dụng

Cuộc sống này khi phụ nữ sống nhân nhượng, đối xử tốt với nhiều người thì thay vì được họ quý trọng lại nhận về sự vô tâm, gây khó dễ thậm chí còn bị người khác lợi dụng lòng tốt của mình. Cũng như trong tình yêu, nếu như bạn lúc nào chỉ biết hy sinh cho người đàn ông thì anh ta sẽ có thói quen chỉ biết nhận lại mà không biết cho đi.

Người đàn ông sẽ mặc định những việc mà phụ nữ làm cho mình là hiển nhiên nên chẳng cần phải báo đáp. Tới khi anh ta tìm được người phụ nữ tốt hơn liền bỏ rơi bạn mà không hề thương tiếc. Họ không sợ bạn oán trách, không sợ bạn hận thù, bởi vì họ biết rằng dù mình có vô tâm đến đâu thì một người có tấm lòng bao dung như bạn cũng sẽ không làm loạn.

phu nu co don 3
Cuộc sống này khi phụ nữ sống nhân nhượng, đối xử tốt với nhiều người thì thay vì được họ quý trọng lại nhận về sự vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế nên phụ nữ đừng sống cả nể, đừng đối xử tốt với người đàn ông một cách mù quáng. Ở đời, người lương thiện quá sẽ bị người khác phụ mà thôi.

2. Luôn sợ người khác đau lòng để rồi khi nhìn lại thì chính bản thân mình mới là người tổn thương

Sống quá biết điều chính là một cái dại của người phụ nữ, bởi lâu dần người đàn ông sẽ coi đó là điều hiển nhiên. Họ cho rằng bạn tự nguyện đối đãi tử tế thì chẳng việc gì họ phải tôn trọng bạn cả.

Khi họ khó khăn thì bạn luôn đến động viên an ủi, nhưng khi bạn rơi vào những hoàn cảnh éo le thì chưa chắc có người nào đến động viên hay an ủi dù chỉ một câu. Đừng sống vì người khác quá, như vậy chỉ nhận về cho bản thân nhiều cay đắng hơn mà thôi.

3. Khi bạn làm đúng không một lời công nhận, nhưng chỉ cần bạn làm sai thì họ sẽ phủ nhận mọi công sức

phu nu co don 2
Đừng sống vì người khác quá, như vậy chỉ nhận về cho bản thân nhiều cay đắng hơn mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc đời này không có cái lạnh nào bằng cái lạnh lòng người, một người phụ nữ cô đơn nhất chính là người sống quá tốt ngay bên cạnh một người đàn ông ích kỷ và tham lam.

Khi người đàn ông tay trắng lập nghiệp thì phụ nữ sẵn sàng ở bên cạnh, cùng anh ta gây dựng từ con số 0. Phụ nữ dám hy sinh tuổi trẻ, nhan sắc của mình để chờ đợi người đàn ông thành công. Để rồi đến lúc anh ta giàu có, có trong tay mọi thứ thì lại ruồng bỏ người đàn bà từng đồng cam cộng khổ bên cạnh mình.

Nhưng có khi, năm xưa bạn có thể vì anh ta mà vạch áo hứng mọi giông bão của cuộc đời nhưng đến khi bạn già nua, không còn giữ được nhan sắc như thời con gái thì người đàn ông cũng sẽ cạn tình và quên hết những gì trước đây mà bạn dành cho anh ta.

phu nu co don 1
Phụ nữ tốt chính là người phụ nữ cô đơn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, sống ở đời đừng có tốt quá, đừng có xông xáo, bỏ bê bản thân mình để hy sinh cho người đàn ông không đáng. Đừng làm một người đàn bà cô đơn trong chính cuộc sống tươi đẹp này, hãy biết thương mình nhiều hơn phụ nữ ạ.

4. Sự lương thiện của phụ nữ hãy 'tiết kiệm' để chờ trao cho người đàn ông xứng đáng

Phụ nữ khôn ngoan chính là người luôn biết rằng sự lương thiện, tốt bụng chính là hồng đức mà ông Trời ban cho. Bởi thế nên không phải vì bị đàn ông phụ bạc mà đánh mất đi nét đẹp trong sáng đó. Họ biết dành sự lương thiện, chân thành này để chờ đợi và trao cho người đàn ông tốt, người hiểu và tôn trọng họ.

Suy cho cùng thì sống ở đời này người nào càng tốt bụng thì càng nhận về nhiều thiệt thòi. Phụ nữ tốt chính là người phụ nữ cô đơn nhất, bởi vì họ cứ thương người khác mà quên mất rằng nhất định không được làm đau mình.

Phụ nữ khôn nắm bắt tâm lý ‘1 thích 4 ghét’ của đàn ông khi yêu

Phụ nữ khôn nắm bắt tâm lý ‘1 thích 4 ghét’ của đàn ông khi yêu

Phụ nữ khôn là người khéo léo trong tình yêu. Họ chiếm giữ được trái tim của đàn ông là vì họ nắm bắt được tâm lý “1 thích 4 ghét” của đấng mày râu khi yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan phụ nữ tốt đàn bà cô đơn

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 17 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 15 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 48 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này