Nhược điểm “chết người” của phụ nữ khi yêu chính là không biết quý trọng bản thân. Đến khi đàn ông phản bội , “ăn nằm” với kẻ dưng lạ, phụ nữ tuyệt vọng mà trở nên yếu đuối, thậm chí là ủy lụy để níu kéo.

Phụ nữ có thể mất chồng, mất tình yêu nhưng tự trọng thì không thể để người khác chà đạp. Với kẻ phản bội, đừng bao giờ níu kéo, đừng bao giờ tha thứ. Bởi đàn bà thông minh thì không cho người khác tổn thương mình thêm lần nào nữa, đặc biệt là người đầu ấp tay gối mình từng trân trọng.

Phụ nữ bằng mọi giá giữ chồng ngoại tình vì nhiều lẽ. Có thể vì còn yêu, sợ gia đình mất mặt, sợ con cái thiếu thốn tình yêu. Nhưng liệu phụ nữ có từng nghĩ đến tự trọng, kiêu hãnh của chính mình? Chỉ khư khư giữ lấy tình yêu đã chết mà chấp nhận hạ mình trước đàn ông, trước kẻ thứ ba thì liệu có đáng không?

Bất hiếu với cha mẹ vợ

Với phụ nữ, có hai thứ không thể để người khác động chạm, thứ nhất là con cái, và thứ hai là cha mẹ ruột. Chỉ cần bất kì ai tổn thương một trong hai điều quý giá đó thì chính là đang xúc phạm phụ nữ. Đặc biệt với đàn ông, phụ nữ tuyệt đối không thể tha thứ.

Trong tình yêu hay hôn nhân cũng vậy, anh tôn trọng tôi thì phải quý trọng những gì tôi yêu thương. Nếu anh đã không tôn trọng tôi thì không xứng đáng được tình yêu của tôi. Đàn ông tử tế thì không cư xử thiếu đạo đức với gia đình của người phụ nữ mình yêu.

Đàn ông tử tế thì không cư xử thiếu đạo đức với gia đình của người phụ nữ mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nếu để đàn ông coi thường gia đình mình thì anh ta cũng không tôn trọng bạn. Gia đình là ranh giới phụ nữ tuyệt đối không để đàn ông chạm vào. Và một khi bị động chạm thì đừng bao giờ tha thứ, vì người đàn ông như thế không xứng đáng để bạn yêu thương hay hy sinh.

Miệt thị, chê bai vợ

Ai cũng có cái tôi và sĩ diện cần được bảo vệ. Phụ nữ sinh ra đã yếu đuối hơn đàn ông, cũng dễ tổn thương hơn. Nhưng phụ nữ cũng đáng được trân trọng, nâng niu. Không ai có quyền miệt thị, chê bai bạn, đặc biệt là người đàn ông bạn yêu. Nếu anh ấy yêu bạn thật lòng, anh ấy sẽ chấp nhận, bao dung và cố gắng hoàn thiện bạn.

Ngược lại, đàn ông không yêu bạn thật lòng thì dù bạn có cố gắng tốt hơn, anh ta cũng chỉ thấy toàn nhược điểm của bạn. Điều bạn nên làm không phải là tủi thân, cố gắng làm vừa lòng anh ta, mà là dứt khoát với kẻ không yêu thương bạn.

Có những sai lầm của đàn ông bạn có thể tha thứ, nhưng nếu là những động chạm làm bạn tổn thương thì cứ dứt khoát buông tay - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi nói đến tình yêu với người khác, phụ nữ phải biết yêu thương chính mình trước. Nếu bạn không tôn trọng mình, đặt ra những ranh giới với người khác, thì họ cũng không tôn trọng bạn. Đặc biệt là với đàn ông, bạn có thể yêu họ, chiều chuộng họ nhưng tuyệt đối không để họ có cơ hội xúc phạm hay tổn thương bạn và những điều bạn trân quý. Có những sai lầm của đàn ông bạn có thể tha thứ, nhưng nếu là những động chạm làm bạn tổn thương thì cứ dứt khoát buông tay.