7 khao khát thầm kín nhất của bất kì người đàn ông nào

Phụ nữ yêu 23/11/2019 05:12

Tận sâu đáy lòng đàn ông, luôn chứa đựng những điều thầm kín họ không thể nói cùng ai. Nhưng đó mới thật là sự điều đàn ông khao khát, mong muốn nhất.

Đây là 7 điều đàn ông khao khát thầm kín nhất nhưng ngại nói ra.

Thấu hiểu

Trong tình yêu, phụ nữ muốn được chiều, đàn ông muốn được hiểu. Thực tế, điều đàn ông cần là bạn có thể cho anh ấy không gian riêng khi cần, ân cần ở bên anh ấy khi có tâm sự. Đó là mong muốn được lắng nghe và đồng cảm của bất kì người đàn ông nào. Đôi khi không nói ra nhưng đàn ông luôn khao khát như thế.

Ấm áp

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Những điều đàn ông khao khát nhất nhưng chẳng mấy khi nói ra... - Ảnh minh họa: Internet

Dù là người đàn ông bản lĩnh, mạnh mẽ thế nào thì vẫn có lúc yếu lòng. Khi ấy, họ cần cảm giác ấm áp từ cả thể xác lẫn tâm hồn. Họ muốn bạn cho họ một chỗ dựa, một cái ôm, hay những lời hỏi han chia sẻ. Nếu bạn muốn giữ chặt trái tim của đàn ông, hãy để anh ấy thấy vào những lúc anh ấy mỏi mệt nhất, chỉ có bạn là tình nguyện trao hơi ấm cho anh ấy.

Sự thừa nhận

Đàn ông luôn có đam mê chinh phục mạnh mẽ. Và điều họ khao khát nhất chính là được người khác thừa nhận, được người phụ nữ của mình ủng hộ hết mình. Nếu là một một người đàn bà thông minh, bạn phải biết cách tán thưởng, ghi nhận, tự hào về người đàn ông của mình. Bởi đó là hy vọng và động lực để đàn ông ngày càng hoàn thiện bản thân, ngày một tiến xa hơn.

Thỏa mãn chuyện ấy

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Dẫu không nói ra nhưng tình dục là nhu cầu đàn ông khao khát được thỏa mãn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Dẫu không nói ra nhưng tình dục là nhu cầu đàn ông khao khát được thỏa mãn nhất. Đàn ông có thể không yêu bằng thể xác, nhưng khi đã yêu rồi họ luôn muốn được thỏa mãn nhu cầu tình dục. Đối với đàn ông, tình dục càng thăng hoa thì sự liên kết giữa vợ chồng càng khắng khít hơn, cũng như tình yêu càng sâu đậm hơn. Và dù đây là một điều đàn ông khao khát nhất nhưng họ cũng khó nói ra với phụ nữ.

Ăn ngon

Một bữa ăn ngon luôn là khao khát thầm kín của nhiều người đàn ông. Ngay cả người thành công, có địa vị cũng muốn được ăn bữa cơm do chính tay vợ mình nấu. Họ cần hương vị cơm ngon của gia đình, họ cần không khí vợ con sum vầy, họ cần mùi vị tình yêu vợ cho vào từng bữa cơm.

Khoan dung

Đàn ông luôn có bản tính nông nổi. Đàn ông vẫn sẽ mắc nhiều sai lầm, vì họ không hoàn hảo. Họ khao khát vợ có thể hiểu họ không hoàn hảo, và quan trọng là họ biết sửa sai để hoàn thiện mình. Sự bao dung, rộng lượng của một người vợ sẽ là điều dịu dàng và ngọt ngào nhất đàn ông muốn được có. Từ đó, họ sẽ ngày một tốt hơn, không phụ lòng người phụ nữ của mình.

Một người tri kỷ

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Điều đàn ông khao khát nhất là tìm được một người tri kỷ - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, điều đàn ông khao khát nhất là tìm được một người tri kỷ, nếu đồng thời là người vợ thì lại càng tốt. Tận sâu thâm tâm của đàn ông, họ luôn muốn tìm được người có thể hiểu hết những tâm sự họ che giấu.

Một người vợ khôn ngoan là người có thể vừa là bạn đời, tri kỷ và tình nhân của chồng. Vợ là bạn đời để đàn ông có trách nhiệm và yêu thương. Vợ là tri kỷ để là người đồng hành với những tâm sự khó nói của đàn ông. Vợ là tình nhân để khơi gợi ngọn lửa tình không bao giờ tắt trong lòng chồng. Có thể là một người vợ như thế thì người đàn ông nào cũng sợ mất, luôn muốn giữ thật chặt.

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