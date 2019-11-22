Đàn ông im lặng với bạn là vì... đang có một người khác làm họ vui hơn

Anh ấy từng yêu bạn sâu đậm thế nào nhưng đến một ngày anh ấy chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt, dửng dưng trước bạn. Một câu nói cũng hiếm hoi, một cuộc gọi hay một dòng tin nhắn cũng chẳng có. Bạn có thể nghĩ vì anh ấy cũng im lặng như bạn, để suy nghĩ, để tự chấp vá những tổn thương. Nhưng bạn hãy tỉnh táo lại đi…

Đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Phụ nữ im lặng có thể vì yêu thương nhiều mà tổn thương, dẫu chẳng nói lời nào cũng không buông tay. Ngược lại, đàn ông im lặng lại không có nghĩa là họ vẫn còn yêu bạn…

Bạn là phụ nữ, bạn đương nhiên hiểu rằng trong tình yêu hay hôn nhân, im lặng là sự tra tấn đau khổ nhất. Khoảng không im lặng có tính sát thương còn hơn cả những lời nói vô tâm, lạnh lùng. Im lặng có thể giết chết một cuộc tình, một cuộc hôn nhân.

Trong tình yêu, im lặng chỉ có tác dụng khi cả hai cùng có một tình yêu dành cho nhau, đủ vừa để tìm lại nhau. Còn một người im lặng bình thản, tránh gặp bạn, tránh tiếp xúc với bạn thì chỉ vì một lẽ, là họ đã không còn muốn đồng hành cùng bạn.

Khi đàn ông muốn im lặng, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của bạn thì đừng nghĩ rằng anh ấy vẫn còn yêu bạn. Phụ nữ bao nay vẫn tin lời lý giải của đàn ông rằng họ im lặng để tìm lại bình tĩnh, không muốn cả hai tổn thương hơn. Nhưng sự thật phũ phàng chính là anh ta chỉ đang muốn cắt đứt mọi liên lạc và lẳng lặng rời khỏi thế giới của bạn.

Sự thật chính là đàn ông im lặng không phải vì còn yêu, mà là đang có một người phụ nữ khác làm anh ấy vui vẻ hơn

Sự im lặng của đàn ông hết yêu có thể kéo dài mãi mãi, hoặc có thể hiện diện cho một lý do chia tay. Đàn ông giữ im lặng trong tình yêu hay hôn nhân đôi khi là vì anh ta đã có một người phụ nữ khác ngoài bạn.

Vì nếu đàn ông xem bạn là quan trọng nhất thì anh ấy chẳng bao giờ im lặng với bạn quá 2 ngày. Anh ấy sợ im lặng sẽ bào mòn tình yêu của cả hai, sợ bạn sẽ bỗng bỏ đi, hay sợ gia đình yên ấm của mình sẽ đổ vỡ. Nỗi sợ của một người đàn ông còn yêu không bao giờ cho phép anh ấy im lặng quá lâu với bạn.

Một khi đàn ông đã im lặng thì chỉ nói lên rằng anh ta đang bận rộn với một người phụ nữ khác. Anh ta im lặng để chối từ bạn, để tìm đến một điều mới mẻ, vui vẻ khác…

Một khi đàn ông im lặng thì chỉ nói lên rằng anh ta đang bận rộn với một người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet

Có một tình huống thực tế mà cũng cay đắng thường xảy ra. Chính là đàn ông vẫn đang bên bạn, nhưng lại động lòng trước một người phụ nữ khác. Thế là anh ta chỉ lấy cái cớ cãi nhau với bạn mà im lặng. Mà thật ra đằng sau sự im lặng đó chính là niềm háo hức tìm đến một người phụ nữ khác.

Trong sự im lặng tưởng chừng như vô hạn đó, đàn ông lại đang bận tâm tán tỉnh, nuông chiều một người khác và chỉ dùng im lặng để đáp trả lại bạn. Còn bạn vì sự im lặng đó mà dằn vặt khổ tâm…

Thật ra, kiểu đàn ông hèn nhát nhất trong tình yêu chính là im lặng và biến mất. Họ chọn yên bình cho bản thân, để lại dày vò khổ đau cho người ở lại. Kiểu đàn ông im lặng rời đi, im lặng phản bội như thế, vốn không đáng để bạn phải luyến lưu…

Thật ra, kiểu đàn ông hèn nhát nhất trong tình yêu chính là im lặng và biến mất - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, phụ nữ ơi, hãy tỉnh táo đi! Với sự im lặng của đàn ông, hãy nhìn thấu rằng tình yêu của mình đang bị chà đạp. Đừng đợi hoài một kẻ không còn yêu bạn, hãy buông tay và can đảm chứng minh rằng bạn xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn nhiều!