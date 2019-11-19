Chạm đúng 6 chỗ hiểm khiến đàn ông chết mê trước bạn

Phụ nữ yêu 19/11/2019 05:20

Cách quyến rũ đàn ông dễ dàng nhất là biết 6 “chỗ hiểm” họ mong muốn được bạn chạm vào. Chỉ cần chạm đúng chỗ, đàn ông ắt sẽ “đổ gục”.

Phụ nữ phải biết cách quyến rũ đàn ông bằng cách chạm vào những “chỗ hiểm này”.

Bàn tay

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Đàn ông thích cảm giác được phụ nữ chủ động nắm tay, xoa xoa vào lòng bàn tay thô ráp của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người nghĩ rằng nắm tay là một hành động quá đơn giản khi yêu nhau, hay cả khi đã trở thành vợ chồng.  Nhưng thực tế, đàn ông thích cảm giác được phụ nữ chủ động nắm tay, xoa xoa vào lòng bàn tay thô ráp của anh ấy.

Bởi thế, đôi khi bạn nên thử bất ngờ tìm đến tay chàng, đan những ngón tay vào nhau để tạo cảm giác trân trọng và thân mật hơn.

Ôm

Không chỉ phụ nữ thích được ôm. Mà đúng hơn thì bất kì ai khi yêu đều thích được cảm nhận tình cảm ở đối phương từ những cái ôm. Đàn ông cũng thế.

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Để ý những cái ôm cũng là cách quyến rũ đàn ông hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Những cái ôm từ phía sau, bất ngờ và ấm áp, có thể cho đàn ông cảm giác hạnh phúc và hứng thú. Sau đó, anh ấy sẽ vội nắm lấy tay bạn, tận hưởng cảm giác thoải mái và hài lòng. Hoặc bạn có thể bất ngờ sà vào lòng đàn ông khi anh ấy không ngờ tới. Có thể lúc đó, bạn có thể nghe được nhịp tim rộn ràng của chàng.

Phụ nữ thích cảm giác được cưng nựng, chạm vào má. Đàn ông cũng thích cảm giác này. Nhưng hành động bất ngờ nhẹ nhàng vuốt má anh ấy của bạn có thể khiến chàng bất ngờ ngẩn người trong vài giây. Đây là hành động cho đàn ông cảm giác thân thiết và biết rằng bạn rất quý trọng anh ấy.

Tóc

Nhiều đàn ông thật sự thích thú khi được phụ nữ nghịch tóc. Họ có cảm giác được vỗ về, thoải mái, thậm chí là cực kỳ tận hưởng. Đặc biệt là khi mệt mỏi, hành động vuốt ve tóc, xoa bóp da đầu có thể khiến đàn ông được thư giãn.

Môi

Phụ nữ chăm chút đôi môi của mình bao nhiêu thì đàn ông càng để ý phụ nữ muốn được mình hôn thế nào. Nụ hôn cũng là phương thức đơn giản nhưng sâu sắc và để lại xúc cảm khó quên nhất với cả hai. Phụ nữ đừng ngại ngần bày tỏ tình cảm qua những nụ hôn. Đặc biệt là những nụ hôn bất ngờ, ngọt ngào khiến đàn ông thấy hứng thú. Vì biết đâu “ngọn lửa” trong anh ấy sẽ được châm ngòi từ những nụ hôn của bạn.

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Vì biết đâu “ngọn lửa” trong anh ấy sẽ được châm ngòi từ những nụ hôn của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tai

Cảm giác được anh ấy thì thầm những lời ngọt ngào vào tai có phải rất khó quên? Thế thì, hãy làm điều tương tự với đàn ông, vì dù là phụ nữ hay đàn ông cũng đều yêu bằng tai. Đàn ông cực kì thích được nghe những lời ngọt ngào từ phụ nữ, nhất là theo phương thích thì thầm vào tai.

Bạn hãy chọn những thời điểm đàn ông đang lơ là để thì thầm vào tai anh ấy những điều dễ nghe và dịu dàng nhất. Chắc chắn dù là một người đàn ông lạnh lùng thế nào cũng sẽ “đổ gục” trước hành động này của bạn.

Một người đàn bà khôn ngoan sẽ luôn hiểu tiếp xúc cơ thể là một nghệ thuật quyến rũ đàn ông trong tình yêu và hôn nhân. Càng bên nhau lâu ngày thì bạn càng phải biết cách đụng chạm vào đàn ông tinh tế và mới mẻ nhất.  

Cách quyến rũ đàn ông hay nhất chính là tạo những đụng chạm đơn giản nhưng khiến anh ấy khó quên. Hãy tìm kiếm những “chỗ hiểm” trên cơ thể của chàng, để luôn giữ trái tim đàn ông một phút cũng không thể rời khỏi bạn được.

Đâu là kiểu đàn ông dễ quay vào ô phản bội nhất, xem để tránh nhé phụ nữ ơi

Đâu là kiểu đàn ông dễ quay vào ô phản bội nhất, xem để tránh nhé phụ nữ ơi

Gặp phải người đàn ông có 1 trong 6 đặc điểm dưới đây thì bạn nhất định phải tránh xa nếu không muốn bị phản bội và rơi vào đau khổ nhé.

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Từ khóa:   giữ đàn ông nghệ thuật quyến rũ đàn bà khôn ngoan

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