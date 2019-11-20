5 thói quen khó bỏ của đàn ông chung thủy khi về nhà

Phụ nữ yêu 20/11/2019 05:21

Đàn ông chung thủy có những thói quen bất di bất dịch khi về nhà. Những thói quen này đều xuất phát từ tình yêu thương, trân quý của họ dành cho vợ con, gia đình.

Đàn ông chung thủy thường có những thói quen này khi về nhà.

Ăn cơm tối cùng vợ con

Người chồng chung thủy luôn có thói quen ăn cơm nhà, hơn là la cà quán xá với bạn bè, đồng nghiệp. Sau giờ làm, họ luôn cố gắng về nhà sớm để ăn buổi cơm chiều với vợ con, tạo không khí gia đình ấm áp. Có thể vì họ thích những món ăn vợ nấu, hay đơn giản là thích cuối ngày được về với gia đình. Khi tâm trí và trái tim họ luôn hướng về gia đình sau một ngày làm việc mệt mỏi, họ luôn đặt vợ con lên vị trí hàng đầu, xem nhà là nơi ấm áp và thoải mái nhất.

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Đàn ông chung thủy có thói quen về nhà ăn cơm - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, đàn ông tệ bạc thường tìm cớ để bỏ bữa cơm chiều với gia đình. Họ thích hẹn hò bạn bè, ra ngoài ăn uống, hơn là về nhà vào cuối ngày. Không phải vì bận rộn công việc, mà đây là thói quen của người chồng không ưu tiên gia đình. Bởi dẫu bận thế nào thì một bữa cơm để về với vợ con cũng sẽ không là vấn đề lớn với đàn ông thủy chung.

Giúp đỡ vợ

Người đàn ông thương vợ luôn cố gắng giúp đỡ vợ khi về nhà. Dù là vào bếp nấu ăn, hay lau dọn nhà cửa, họ cũng không ngại làm. Vì họ hiểu vợ cũng đi làm mệt như mình, hoặc cả ngày đã phải trông con, làm không ít việc nhà. Họ giúp đỡ vợ là để thể hiện sự cảm thông và yêu thương dành cho vợ.

Đàn ông không thương vợ lại chẳng mấy khi ngó ngàng việc nhà. Họ xem đó là trách nhiệm của vợ, vì thế mà không quan tâm.

Trò chuyện, lắng nghe vợ nói

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Đàn ông càng thương vợ sẽ càng biết dành thời gian rảnh để giao tiếp với vợ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Những người chồng vô tâm thường lười giao tiếp với vợ khi về nhà. Họ sẽ chơi game, xem TV, hay làm những việc mình thích, hơn là trò chuyện, lắng nghe vợ nói. Thay vì chỉ nghĩ đến việc bản thân cần thư giãn một mình, họ muốn vợ cũng được thoải mái. Vì họ hiểu vợ muốn được lắng nghe, trò chuyện với chồng, để giải tỏa những mệt mỏi, khó chịu trong ngày.

Đàn ông càng thương vợ sẽ càng biết dành thời gian rảnh để giao tiếp với vợ hơn. Đó cũng là cách để họ giữ hạnh phúc gia đình.

Chơi với con, trông con giúp vợ

Đàn ông chung thủy không ngại việc trông con giúp vợ sau khi về nhà. Nhiều người còn xem đó là niềm vui, để gần gũi con hơn, để vợ có thời gian rảnh chăm sóc bản thân. Chăm con cũng sẽ giúp họ thấy được thư giãn, vợ lại thấy đỡ áp lực thay vì một mình chăm con.

Ngược lại, một người chồng tệ bạc sẽ luôn tránh việc chăm con. Họ xem đó là việc phiền phức, vì không đủ nhẫn nại và yêu thương. Vì thế, vợ sẽ càng dễ thấy tủi thân, áp lực khi ôm nhiều việc vào người mà không có chồng đồng hành.

Ôm vợ khi ngủ

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Đàn ông chung thủy có thói quen ôm vợ ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là thói quen khó bỏ nhất của đàn ông chung thủy. Đa số đàn ông yêu vợ đều có thói quen ôm hay nắm tay vợ khi ngủ. Hành động vô thức này chỉ xuất hiện khi đàn ông thật sự yêu thương và cần vợ. Ngay cả khi ngủ họ cũng muốn chứng minh điều đó với vợ.

Những thói quen này của đàn ông thương vợ sẽ rất khó bỏ. Chỉ cần còn yêu thương và trân quý gia đình, đàn ông sẽ vô thức lặp lại mỗi ngày. Người đàn ông bên bạn liệu có những thói quen này không?

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