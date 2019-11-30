2 cách ứng xử của 2 người đàn bà khi biết chồng ngoại tình và kết quả bất ngờ

Phụ nữ yêu 30/11/2019 09:59

Làm gì khi biết chồng ngoại tình là câu hỏi được rất nhiều chị em quan tâm. Chẳng ai muốn một ngày nào đó chồng lăng nhăng với kẻ khác nhưng nếu không may rơi vào tình huống đó thì chị em cũng nên ứng xử thật khôn ngoan.

Có 2 người vợ cùng biết chồng ngoại tình, tạm gọi là cô A và cô B. Trong khi cô A lồng lộn, tìm bằng được danh tính cô bồ rồi kéo người tới đánh ghen, làm náo loạn cả một con đường để rồi ngay hôm sau chồng xách va ly đi theo nhân tình thì cô B lại có những làm rất khác. Cô B đã làm những gì? Mời chị em đọc tiếp!

Kiểm soát cơn giận dữ

Ngay khi phát hiện người chồng mình hết mực yêu thương đã lừa dối mình, cô B vô cùng giận dữ, chỉ muốn xé xác đôi gian phu dâm phụ đó ra thành ngàn mảnh. Tuy nhiên, sau khi làm tách trà nóng lấy lại bình tĩnh cô B đã kiểm soát được cơn giận của mình. Tối đó, cô B tỏ ra bình thường như không khi gặp chồng ở nhà.

Việc không kiểm soát được cơn giận có thể khiến chị em đưa ra những quyết định nông nổi và để lại nhiều hậu quả không mong muốn. Tốt nhất, ngay khi vừa biết chồng ngoại tình, chị em không nên manh động, hãy cố gắng kiềm chế và suy nghĩ kế hoạch.

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Việc không kiểm soát được cơn giận có thể khiến chị em đưa ra những quyết định nông nổi và để lại nhiều hậu quả không mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tìm ra nguyên nhân chồng ngoại tình

Ông bà ta có câu: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", không biết nguyên do thì không thể hành động được. Trên đời này, không thứ gì tự dưng mà xảy ra, người đàn ông cũng không tự dưng mà cặp kè với người đàn bà khác.

Cô B nghĩ lại, thời gian gần đây vợ chồng gặp trục trặc trong chuyện chăn gối. Có lẽ vì thế mà chồng cô lang chạ bên ngoài. Ở nhà, chồng vẫn phụ cô làm việc nhà, cùng chăm sóc con. Xác định chồng ngoại tình vì ham muốn chứ không phải vì tình cảm, cô lên kế hoạch cho cuộc "lật bài".

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Đàn bà khôn ngoan sẽ khiến đàn ông phải nể phục - Ảnh minh họa: Internet

"Lật bài" thật khôn khéo

Thời điểm cô B quyết định "lật bài" là khoảng 1 tháng sau khi biết chồng ngoại tình. Cô cẩn thận gửi con sang nhà bà nội một đêm, nấu một bữa cơm ngon cho cả hai vợ chồng. Đến khi tráng miệng được dọn ra cũng là lúc cô đặt bên cạnh bằng chứng gồm những tấm ảnh, những đoạn tin nhắn mùi mẫn.

Chồng cô vô cùng bất ngờ, anh ta không hề mảy may nghĩ rằng vợ mình đã biết. Bằng giọng nói điềm đạm và từ tốn, cô B nói rằng mình không muốn chung chồng, cũng không muốn làm rùm beng câu chuyện, quyền quyết định là ở anh ta, nếu cảm thấy muốn giữ gia đình này thì tự biết phải làm gì. Cô hẹn chồng 3 ngày sau cho cô câu trả lời.

Tha thứ khi chồng quay đầu

Một vấn đề rất nhiều chị em biết chồng ngoại tình trăn trở, đó là có nên tha thứ khi chồng chấm dứt mối quan hệ với người thứ 3 và quay về với vợ?

Với cô B, cô chấp nhận tha thứ. Đối với cô, tha thứ cho chồng cũng giống như đang cho bản thân cơ hội sống vui vẻ hạnh phúc, cho con cô một mái ấm hoàn hảo để lớn lên.

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Đối với cô, tha thứ cho chồng cũng giống như đang cho bản thân cơ hội sống vui vẻ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Yêu bản thân nhiều hơn và không thỏa hiệp

Đàn bà sau khi biết chồng ngoại tình thường đau khổ và tự dằn vặt bản thân. Nhưng cô B thì khác.

Sau khi tha thứ cho chồng, cô B quan tâm chăm chút bản thân hơn, tích cực hưởng thụ hơn. Không chỉ thế, cô luôn tỏ thái độ cứng rắn, dứt khoát với chồng trong mọi việc. Thay vì trước đây tùy ý chồng thì giờ cô B bắt chồng phải lắng nghe mình.

Tình yêu dần trở lại giữa cô B và chồng. Tuy nó không còn sâu sắc và đơn thuần như trước nhưng cả 2 thấu hiểu nhau hơn, tôn trọng và biết vì nhau hơn.

Dù xóa sạch tin nhắn, cuộc gọi trong điện thoại, chị em vẫn có thể phát hiện chồng ngoại tình bằng cách này

Dù xóa sạch tin nhắn, cuộc gọi trong điện thoại, chị em vẫn có thể phát hiện chồng ngoại tình bằng cách này

Đây là cách phát hiện chồng ngoại tình nhanh và dễ dàng nhất dù anh ấy đã xóa hết tin nhắn, lịch sử cuộc gọi, vợ tinh ý một chút sẽ nhận ra ngay.

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