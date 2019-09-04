Với nhiều phụ nữ, những kiểu phản bội này của chồng mang lại nỗi đau dai dẳng hơn cả việc ngoại tình thể xác, khiến họ cả đời không bao giờ nguôi ngoai.

Như vậy, vợ chỉ nắm giữ được thân xác, còn trái tim của chồng thì muôn đời vẫn không có được. Thiếu thốn về mặt thể xác có thể bù đắp được, còn về mặt tâm lý, tình cảm thì không thể nào. Vợ chồng ở bên nhau quan trọng nhất là cảm giác, mà bây giờ đến cảm giác cũng không còn thì rất khổ sở.

Ngoại tình về mặt cảm xúc là khi đàn ông đã cảm mến người nào đó. Cả hai thường xuyên nhắn tin, tâm sự những điều thầm kín. Khi có chuyện gì buồn bực, người đầu tiên họ nghĩ đến là người đàn bà đó, chứ không phải vợ.

Đàn ông tệ bạc ở bên vợ nhưng tâm trí, tình cảm lúc nào cũng trao cho người khác. Vậy thì làm sao có thể vun vén tốt nhất cho cuộc hôn nhân của mình. Không những vậy còn khiến người vợ cảm thấy mệt mỏi.

Đàn ông ngoại tình cảm xúc thường khó mà dứt được - Ảnh minh họa: Internet

Ở bên người chồng không toàn tâm toàn ý với mình, quả thật rất đau đớn và tủi nhục. Không có sự đồng điệu về mặt tâm hồn, sớm muộn gì hôn nhân cũng rạn nứt.

Ngoại tình tư tưởng

Dù không tiếp xúc thân xác hay bị tình dục làm mờ mắt, nhưng ngoại tình tư tưởng vẫn là thứ đáng sợ nhất. Nếu sống với người đàn ông ngoại tình theo kiểu này, bạn sẽ rất mệt mỏi.

Ngoại tình tư tưởng là điều đáng sợ nhất trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình tư tưởng được chia làm 3 cấp độ. Cấp độ một là mơ mộng. Ở cấp độ này, người đàn ông chỉ nghĩ về người kia mỗi khi mệt mỏi. Họ tự vẽ ra cho mình một đoạn tình cảm lãng mạn, ngọt ngào với đối phương. Dường như vợ hoàn toàn nằm bên lề cuộc đời họ.

Cấp độ hai đó là khao khát, họ luôn khao khát chiếm được người đàn bà đó. Họ lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn và luôn khao khát ở bên người khác để khỏa lấp nỗi cô đơn của mình.

Đàn ông ngoại tình khiến phụ nữ khổ đau cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Cấp độ ba đó là thôi thúc. Khi vợ chồng cãi nhau hay mâu thuẫn, có một ma lực nào đó luôn thôi thúc họ đến với người kia. Họ nghĩ chỉ có người kia mới có thể chữa lành vết thương trong lòng họ. Có thể nói đây là hai kiểu ngoại tình đau đớn nhất khiến phụ nữ ám ảnh cả đời.