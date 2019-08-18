4 lợi và 4 hại khi phụ nữ lấy chồng, ai cũng nên biết để chuẩn bị tâm lý

Ai cũng nói phụ nữ lấy chồng chưa biết lời lãi ra sao, trước mắt đã thấy khổ. Tuy nhiên chuyện gì cũng có mặt tốt và mặt xấu. Có người kết hôn rồi vẫn hạnh phúc. Có người lại đau khổ, buồn phiền. Nhưng theo góc độ khách quan nhất, hôn nhân đều có 4 lợi và 4 hại này, phụ nữ nên biết.

Lợi thứ hai là khắc phục được thói quen xấu. Dù thời độc thân bạn có nhiều tật xấu đến mấy, khi kết hôn rồi cũng sẽ khắc phục được ngay. Bởi không ai muốn mình trở nên tệ hại trong mắt bạn đời cũng như những đứa con của mình. Có câu hôn nhân là nơi để đàn ông trưởng thành và là chỗ để phụ nữ hoàn thiện bản thân.

Lợi thứ nhất đó là về sức khỏe . Hôn nhân có lợi hơn với nam giới. Bởi đàn ông trong hôn nhân sẽ có sức khỏe tốt hơn thời còn độc thân. Bao gồm những bệnh như tim mạch, tiểu đường, phổi… Tuy nhiên, khi bước vào hôn nhân, sức khỏe của phụ nữ cũng được cải thiện nhiều hơn.

Lợi thứ ba là cải thiện được tình hình tài chính. Thời độc thân, bạn làm bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Khi lấy chồng, sinh con rồi thì mọi chuyện sẽ khác. Bạn biết tiết kiệm trong chi tiêu hơn, biết dành dụm tích góp. Đồng thời vấn đề tài chính cũng khá hơn vì được chồng đỡ đần đôi phần.

Cuộc sống vợ chồng sẽ giúp bạn hoàn thiện bản thân hơn - Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích thứ tư là kéo dài tuổi thọ. Theo nghiên cứu, cuộc sống vợ chồng sẽ giúp con người ta cảm thấy yêu đời và kéo dài tuổi thọ. Khi tâm sinh lý được đáp ứng đủ thì thể chất lẫn tinh thần của mỗi con người sẽ được phát triển hơn.

4 hại khi bước vào hôn nhân

Hại thứ nhất, mất tự do. Chấp nhận kết hôn là chấp nhận cuộc sống không còn phóng túng, tự do như thời còn độc thân. Bạn không được tự do làm những điều mình thích. Làm gì cũng cân nhắc kỹ càng để không ảnh hưởng đến gia đình của mình.

Phụ nữ lấy chồng sẽ mất đi sự tự do - Ảnh minh họa: Internet

Hại thứ hai, có thể mắc bệnh trầm cảm. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không phải ai cũng có một cuộc hôn nhân viên mãn. Có người cười, cũng có kẻ khóc. Vì vậy mà có rất nhiều trường hợp phụ nữ trầm cảm khi mang thai. Đàn ông trầm cảm vì áp lực quá nhiều.

Hại thứ ba, áp lực nhiều hơn. Thời còn độc thân, bạn chỉ việc lo cho bản thân mình. Nhưng khi kết hôn rồi, trách nhiệm và nghĩa vụ cũng tăng lên. Bạn không còn một mình nữa mà phải gánh vác, vun vén gia đình của mình.

Khi hôn nhân không hạnh phúc, phụ nữ sẽ cảm thấy chán nản - Ảnh minh họa: Internet

Hại thứ tư, tình cảm không còn ngọt ngào, lãng mạn. Nếu khi còn yêu, bạn và đối phương thường dành cho nhau những lời ngọt ngào thì kết hôn rồi chuyện đó cũng sẽ nhạt dần. Bởi áp lực và trách nhiệm khiến mỗi người đều thay đổi.