Vợ chồng muốn sống đến răng long đầu bạc, đừng dại hỏi nhau những điều này

Dưới đây là những điều vợ chồng hạnh phúc đừng bao giờ hỏi nhau. Có những chuyện nên giữ bí mật cho bản thân sẽ tốt hơn là tâm sự hết với bạn đời của mình.

Đàn bà khôn tôn trọng quá khứ của chồng, đàn bà dại luôn tìm cách để biết. Đàn ông cũng vậy, đừng nhắc đến người cũ của vợ. Ai cũng có quá khứ, điều quan trọng là cả hai đã có nhau ở hiện tại, vậy là đủ. Những chuyện đã qua thì hãy cho qua, đừng bới móc những sai lầm của nhau trong quá khứ. Muốn hôn nhân hạnh phúc , lâu dài, đừng đụng chạm đến những gì đã qua.

Vợ chồng muốn hạnh phúc đừng hỏi đến vấn đề tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Dù đã là vợ chồng nhưng tiền bạc vẫn là vấn đề nhạy cảm nhất. Tiền có thể khiến bạn trở mặt thành thù, vợ chồng trở mặt chẳng nhìn nhau nữa. Muốn hạnh phúc, vợ chồng hãy ngồi nói chuyện với nhau một cách rõ ràng về chi tiêu. Vợ chồng muốn sống với nhau lâu dài, đừng để chuyện tiền bạc trở thành đề tài tranh cãi.

Về kế hoạch trong tương lai

Đừng vẽ ra những kế hoạch đầy ảo tưởng trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng đừng vẽ vời nhiều kế hoạch, hứa hẹn nhiều điều không thực tế về tương lai. Bởi hứa hẹn nhiều mà không thực hiện được, cả hai lại cảm thấy thất vọng. Có câu tính trước bước không qua, thế nên cứ sống tốt ở hiện tại. Hứa nhiều mà không thể làm thì đừng hứa làm gì.

Về bí mật của nhau

Mỗi người cần có không gian riêng cho mình. Không phải chuyện gì cũng kể hết với nhau để rồi chán nhau. Phụ nữ đừng chuyện gì cũng kể hay hỏi chồng. Đàn ông cũng đừng muốn biết quá nhiều chuyện về người phụ nữ của mình.

Phụ nữ nên giữ bí mật với chồng, đàn ông nên giữ chuyện riêng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng muốn sống lâu dài, hãy "tương kính như tân". Bởi biết hết bí mật của nhau rồi, bạn sẽ trở nên nhạt nhẽo, vô vị trong mắt đối phương. Chẳng hạn, đàn bà khôn ngoan đừng thay đồ trước mặt chồng. Bởi khi biết hết những đặc điểm trên cơ thể vợ, đàn ông sẽ hết hứng thú khám phá. Đàn ông cũng không nên nói hết bí mật với vợ, một là vì vợ ghen, hai là vì vợ sẽ không còn cảm thấy thú vị về chồng nữa.