Dưới đây là những giai đoạn đàn ông dễ rơi vào con đường ngoại tình khiến hôn nhân đổ vỡ , hạnh phúc hóa nỗi đau mà nhiều gia đình đang phải gánh chịu.

Hoặc ở giai đoạn này, cả hai bắt đầu ăn nên làm ra. Đàn ông ngoại tình khi đã có đủ điều kiện, tiền bạc trong tay. Có câu “đàn bà thay lòng khi nghèo khó, đàn ông đổi dạ khi giàu sang”. Khi đã có tiền trong tay, hiếm người đàn ông nào không sinh tật.

Đây là giai đoạn khủng hoảng hôn nhân bắt đầu. Bởi trong thời gian này, cả hai dần biết rõ những tật xấu của nhau. Vợ bắt đầu khó ăn khó ở, càm ràm nhiều hơn. Chồng vốn đã quen với hình ảnh nết na, hiền dịu ngày trước của vợ nên khó lòng mà chấp nhận được. Một khi đã không quen với việc như thế này, đàn ông dễ chán vợ và tìm con đường khác để thỏa mãn những nhu cầu của mình.

Giai đoạn 7-10 năm

Cuộc sống hôn nhân về lâu dài sẽ trở nên nhàm chán. Đàn ông không chịu được cuộc sống tẻ nhạt như vậy sẽ dễ ngoại tình.

Vợ chồng không còn hòa hợp rất dễ đẩy đàn ông vào ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ chồng chán nhau, cánh mày râu rất dễ sa ngã. Đàn ông thích những thứ mới lạ, còn vợ giống như một món ăn quen thuộc ăn hoài cũng chán. Vì vậy đây là giai đoạn đàn ông dễ ngoại tình nhất.

Giai đoạn vợ bắt đầu mãn kinh

Khi vợ đã bắt đầu có những triệu chứng mãn kinh, da sần sùi, nứt nẻ, đàn ông sẽ cảm thấy vợ xấu xí. Giai đoạn này cũng là thời điểm phụ nữ già nhanh nhất. Họ không còn mới mẻ trong chuyện chăn gối nên không thể đáp ứng được nhu cầu của chồng. Khi đó, đàn ông sẽ tìm người khác để thỏa mãn.

Đàn ông ngoại tình khi đã quá chán vợ - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng. Qua từng giai đoạn, sự yêu thương và trân trọng dành cho nhau sẽ vơi dần đi. Phụ nữ không thể giữ nổi nhan sắc và sự mới mẻ, còn đàn ông thì luôn đòi hỏi và khát khao một thứ gì đó tươi mới hơn. Suy cho cùng, khi vợ chồng không còn hòa hợp, đàn ông rất dễ ngoại tình.