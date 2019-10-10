Lỗi không hoàn toàn ở phụ nữ, đây là những cái sai của đàn ông Việt Nam khiến hôn nhân đổ vỡ

Chuyện vợ chồng 10/10/2019 10:48

Không chỉ phụ nữ, chính đàn ông cũng góp phần khiến hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng con cái phải ly tán trong tiếc nuối và day dứt.

Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng phải có trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên nhiều người lại không nghĩ được điều đó. Họ cứ nghĩ việc nhà, con cái đã có vợ lo, bản thân họ chỉ quan tâm đến công việc và những mối quan hệ bên ngoài. Vì sự vô tâm này, họ dần đẩy cuộc hôn nhân của mình vào ngõ cụt.

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Hôn nhân đổ vỡ vì đàn ông mắc những sai lầm này - Ảnh minh họa: Internet

Không dành nhiều thời gian cho gia đình

Có câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nhiều ông chồng nghĩ trách nhiệm của đàn ông là kiếm tiền, còn phụ nữ là vun vén gia đình. Cánh mày râu phải giỏi việc ngoài, dở việc nhà cũng chẳng sao. Còn phụ nữ nhất định phải quán xuyến nhà cửa, chăm con thật tốt để chồng yên tâm công tác.

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Đàn ông không dành nhiều thời gian cho gia đình khiến hôn nhân đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng thực tế hôn nhân muốn bền vững phải có sự chung tay góp sức của cả hai. Dù bận rộn đến mấy, đàn ông cũng phải dành thời gian cho gia đình. Không thể cứ viện cớ công việc mà bỏ bê hôn nhân không vun vén.

Người đàn ông Việt Nam thường có tính vô tâm. Họ mặc định công việc nhà, nuôi dạy con cái là của phụ nữ. Còn bản thân họ đi làm kiếm tiền, đưa lương cho vợ hàng tháng là được. Tuy nhiên đây là quan điểm vô cùng sai lầm.

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Vợ chồng nên dành thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ngôi nhà không có bàn tay vun đắp của đàn ông, làm sao có thể trọn vẹn được. Dù người phụ nữ có giỏi giang, khéo léo đến mấy cũng cần có chồng bên cạnh san sẻ. Một mình cô ấy không thể nào lo chu toàn hết mọi thứ. Vả lại con cái cũng cần sự giáo dục và tình thương của cha mới có thể trưởng thành được.

Chúng cần sự dịu dàng của mẹ và sự cứng rắn của cha. Vì vậy đàn ông đừng vô tâm nữa, hãy dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Dù có bận rộn đến mấy cũng hãy về nhà ăn cơm, tâm sự cùng vợ con. Đừng đẩy cuộc hôn nhân vào ngõ cụt chỉ vì sự vô tâm của bản thân.

Quan trọng hóa vai trò của bản thân

Đàn ông ít nhiều đều có tính bảo thủ. Họ luôn quan trọng hóa vai trò của bản thân trong gia đình. Họ luôn đánh giá cao giá trị của mình mà đâm ra coi thường người khác. Vì vậy nhiều phụ nữ không thể chịu nổi tính gia trưởng, bảo thủ của chồng.

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Đàn ông đừng hạ thấp vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Không ít người vẫn nghĩ khi hôn nhân đổ vỡ, lỗi thường thuộc về phụ nữ. Nhưng thực tế không có lửa sẽ làm sao có khói. Chỉ vì đàn ông vô tâm, nhiều người vợ đã không còn muốn níu giữ mối quan hệ này nữa.

Trong hôn nhân đàn ông cần hạ thấp cái tôi của mình xuống. Ở bên ngoài, không biết các anh giữ vai trò lớn đến mấy, khi về nhà nhất định không được coi thường vợ. Hơn thua với ai cũng được nhưng hơn thua với vợ mãi chỉ là kẻ thất bại.

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