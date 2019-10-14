Độc chiêu khiến chồng nơm nớp lo sợ mất vợ vào tay kẻ khác

Chuyện vợ chồng 14/10/2019 15:43

Đàn ông khi có thì không biết gìn giữ, khi mất đi rồi mới vội vã đi tìm. Phụ nữ hãy nắm bắt tâm lý này để làm những điều khiến chồng sợ mất vợ.

Phụ nữ đừng mải miết giữ chồng, đừng cố gắng níu giữ hôn nhân một mình. Đàn ông thường hay vô tâm, đến khi mất đi rồi mới hối tiếc. Do đó, phụ nữ hãy làm những điều này để chồng sợ mất vợ

Chăm chút vẻ ngoài

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Phụ nữ hãy học cách khiến chồng sợ mất vợ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù có bận rộn đến mấy cũng tuyệt đối đừng bỏ rơi bản thân. Một trong những cách giữ chồng khôn ngoan nhất là phải để anh ấy nhận ra giá trị và vẻ đẹp của vợ. Mà để làm được điều đó, bạn phải biết cách chăm sóc bản thân.

Đàn ông vốn yêu bằng mắt, vì vậy người vợ xinh đẹp sẽ giữ được chân họ ở nhà. Phụ nữ hãy tận dụng vũ khí lợi hại này để khiến chồng ghen ngược.

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Phụ nữ phải biết chăm sóc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hạn, thỉnh thoảng hãy diện đồ đẹp đi uống trà cùng bạn bè. Làm đẹp mọi lúc mọi nơi và lúc nào cũng phải cười thật rạng rỡ. Khi vợ đẹp hơn, chồng sẽ lo tìm cách giữ. 

Đừng ghen nữa

Phụ nữ phải học cách phũ để chồng biết giá trị của bạn. Đừng suốt ngày ghen tuông, kiểm tra điện thoại của chồng. Hãy để anh ấy tự do làm những gì mình thích. Việc của bạn là bình tĩnh, làm đẹp và yêu thương bản thân nhiều hơn.

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Phụ nữ đừng ghen tuông mù quáng - Ảnh minh họa: Internet

Không cần phải nhảy dựng lên khi thấy chồng nhắn tin với ai đó. Hãy im lặng để ngầm cho chồng biết, anh ấy không quá quan trọng. 

Tự chủ tài chính

Muốn được chồng tôn trọng, trước hết bạn phải tự chủ tài chính. Hãy đi làm, kiếm tiền và cùng chồng lo chi phí sinh hoạt trong gia đình. Đừng ở nhà ăn bám rồi đòi quyền công bằng từ người đàn ông.

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Phụ nữ phải đi làm và tự chủ tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ muốn công bằng, bạn phải làm ra tiền trước đã. Khi tự chủ tài chính, bạn nói gì, làm gì cũng chẳng sợ ai phản bác. Trong hôn nhân cũng vậy, khi có tiền, tiếng nói của bạn cũng có trọng lượng hơn.

Đổi mới trong chuyện giường chiếu

Người đàn bà khôn ngoan phải học cách làm mới chuyện chăn gối. Đừng để chồng cảm thấy nhàm chán. 

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Phụ nữ phải 'hư' để khiến chồng say mê - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, tình dục rất quan trọng. Vì vậy phụ nữ đừng làm chồng tụt hứng mà hãy tạo cảm giác mới lạ để anh ấy say đắm cả đời.

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