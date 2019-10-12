Nếu dễ dàng tha thứ cho những sai lầm này của chồng, dù khổ cả đời bạn cũng đừng oán trách ai

Dưới đây là những sai lầm lớn nhất của đàn ông mà phụ nữ khôn ngoan đừng bỏ qua dễ dàng. Nếu không, người chồng tệ bạc sẽ cơ hội làm tổn thương bạn hết lần này đến lần khác.

Nhưng phụ nữ ơi, đó là điều sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của bạn. Đàn ông ngoại tình một lần chắc chắn sẽ có nhiều lần nữa. Bạn đừng nghĩ rằng chỉ cần mình bao dung sẽ cảm hóa được người chồng lăng nhăng. Đừng nghĩ sự cao thượng của mình sẽ khiến chồng động lòng mà thay đổi tâm tính.

Không ít phụ nữ nghĩ rằng đàn ông ngoại tình rồi cũng sẽ quay về bên vợ con. Do đó, họ phải bao dung, rộng lượng tha thứ cho chồng. Chồng sai thì vợ chồng đóng cửa bảo nhau, tuyệt đối không được ly hôn vì còn có con cái.

Người ta thường nói đàn ông chung thủy chỉ vì chưa có cơ hội ngoại tình. Thế nên đừng dại tha thứ cho chồng hết lần này đến lần khác, vì cuối cùng người tổn thương chỉ có bạn mà thôi.

Vũ phu, đánh vợ



Đàn ông có thói vũ phu, phụ nữ đừng tha thứ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là sai lầm lớn nhất của cuộc đời đàn ông, phụ nữ đừng bỏ qua dễ dàng. Người đàn ông có cách cư xử tệ bạc chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành người chồng, người cha tốt.

Người phụ nữ lấy chồng, chuyện gì nhịn được cứ nhịn, nhưng chồng vũ phu thì tuyệt đối đừng cam chịu. Lấy nhầm đàn ông vũ phu, bạn sẽ khổ cả đời. Nếu tha thứ cho thói ưa bạo lực của chồng, bạn sẽ trở thành nạn nhân của những trận đòn roi tàn bạo cả đời.

Miệt thị vợ

Người đàn ông không tôn trọng bạn, bạn cũng đừng nhọc lòng hy sinh làm gì. Trong hôn nhân yếu tố cần nhất là sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu đối phương không trân trọng bạn, hãy mạnh dạn buông bỏ.

Đàn ông không tôn trọng vợ, vợ đừng dễ dãi bao dung - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông yêu vợ thật lòng sẽ biết lắng nghe, tôn trọng những gì vợ nói. Còn người không yêu bạn, họ sẵn sàng xúc phạm nhân phẩm của bạn. Một khi bị đụng chạm đến nhân cách của mình, phụ nữ đừng bao giờ tha thứ.