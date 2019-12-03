Đừng hỏi vì sao hôn nhân nhiều cay đắng nếu phụ nữ đặt niềm tin quá lớn vào những điều này

Sai lầm của phụ nữ chính là đặt kỳ vọng quá lớn sai chỗ trong hôn nhân. Để rồi khi mọi thứ không được như ý lại nhận về nhiều cay đắng, tổn thương.

Hôn nhân không phải là toàn màu hồng như nhiều phụ nữ vẫn nghĩ. Vì thế phụ nữ sẽ càng nhận nhiều cay đắng, uất hận khi đặt quá nhiều kỳ vọng vào cuộc sống gia đình. Và đây chính là sai lầm của phụ nữ khiến cuộc sống trở nên ngột ngạt, khó chiu, thậm chí là bế tắc. Hy sinh sự nghiệp vì gia đình Phụ nữ đừng dại gì mà nghe lời khuyên của chồng: “Em không cần đi làm cho mệt, việc kiếm tiền cứ để anh lo.” Hay “Em chỉ việc ở nhà chăm lo con cái, gia đình, còn mọi thứ cứ để anh lo”. Bởi đàn ông chỉ muốn vợ ở nhà để lo nội trợ, con cái nhưng họ lại tỏ ra khó chịu khi vợ luôn ngửa tay xin tiền mỗi khi cần làm bất cứ việc gì.

Sai lầm của phụ nữ là hy sinh sự nghiệp vì gia đình - Ảnh minh họa: Internet Thế nên, nếu phụ nữ cho rằng mình hy sinh sự nghiệp vì gia đình là sự cao quý nên sẽ được chồng yêu thương, trân trọng thì thật sai lầm. Bởi đến khi chồng mắng nhiếc là đồ ăn bám, đồ vô dụng và khinh thường bạn vì không kiếm được tiền. Lúc đó bạn mới vỡ lẽ mọi chuyện và nhận về đầy tổn thương, tủi nhục. Dành cả thanh xuân, tuổi trẻ cho chồng, con cái Sai lầm của phụ nữ là dành cả thanh xuân, tuổi trẻ của mình cho chồng, con cái mà quên mất bản thân mình. Để rồi đến khi bản thân xấu xí, sồ sề, đầu bù tóc rối khiến chồng chán, chồng chê, chồng đi ngoại tình thì lúc đó có hối hận, khóc lóc, van xin chồng thì đã muộn.

Phụ nữ đừng dại dành cả thanh xuân cho chồng và con cái - Ảnh minh họa: Internet Trong hôn nhân, chồng và vợ đều bình đẳng về nghĩa vụ, trách nhiệm xây dựng gia đình, phụng dưỡng cha mẹ; nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái. Do đó, nếu người vợ cứ ôm hết mọi việc vào bản thân thì chỉ làm mình chịu nhiều thiệt thòi, tổn thương mà thôi. Dành trọn tình yêu cho người đàn ông Khi đã kết hôn, người phụ nữ thường dành tình cảm, sự yêu thương trọn vẹn cho người đàn ông của mình. Vì yêu nhiều nên lúc nào cũng đặt người đàn ông lên trên hết mọi thứ, sẵn sàng hi sinh vì họ, lo lắng cho họ mà quên mất bản thân mình. Thậm chí, vì yêu nhiều nên phụ nữ dại dột khi cho rằng chỉ cần có tình yêu chân thành, trọn vẹn của mình thì người đàn ông cũng sẽ đáp lại như vậy. Phụ nữ đừng dại dành trọn tình yêu cho người chồng để rồi nhận về nhiều tổn thương, cay đắng - Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng, cuộc sống không như mơ và không ai biết trước được chữ ngờ. Vì trong tình yêu, ai yêu nhiều thì người đó sẽ chịu tổn thương và nhiều nước mắt. Do đó, phụ nữ muốn hạnh phúc, đừng chỉ yêu bằng con tim mà hãy dùng lý trí để biết được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là người đàn ông xứng đáng với tình yêu của mình. Hãy là người phụ nữ tinh tế, hiện đại và thông minh để tránh những sai lầm của phụ nữ khi quá kỳ vọng vào hôn nhân. Hãy tỉnh táo đánh giá, suy xét mọi việc để đưa ra quyết định đúng đắn, giúp cuộc sống nhẹ nhõm, thư thái và hạnh phúc.

5 dấu hiệu khi phụ nữ thất vọng nhất về đàn ông, chỉ đợi cơ hội rời đi Phụ nữ một khi cạn tình sẽ thường có cảm giác thất vọng về đối phương. Đây là dấu hiệu phụ nữ hết yêu vì thất vọng, mất niềm tin vào đàn ông.

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