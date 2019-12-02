5 kiểu phụ nữ dù không xinh đẹp vẫn khiến đàn ông vì thấy dễ chịu mà nhớ hoài không quên

Có những kiểu phụ nữ quyến rũ không phải vì họ xinh đẹp, mà là vì người khác cảm thấy dễ chịu, thoải mái khi ở bên họ. Mỗi hành động, lời nói của họ đều thể hiện trí tuệ, tài đức và sự hàm dưỡng.

Phụ nữ có tấm lòng lương thiện luôn thích giúp đỡ người khác. Ở bên cạnh họ, dù là ai cũng thấy ấm áp, tin tưởng. Giữa cuộc sống trắng đen thiện ác lẫn lộn, người phụ nữ này như đóa sen ngát hương, dù không xinh đẹp vẫn “đậm đà” trong mắt người khác.

Phụ nữ lương thiện là người luôn đối đãi ôn nhu, thân thiện, giàu bao dung với người khác. Họ luôn sống hướng theo cái thiện, tuân thủ đúng nguyên tắc đạo đức. Họ không so đo tính toán, không gieo oán thù cay nghiệt. Với chuyện thế gian, họ luôn dùng tâm thế bình thản, ôn hòa để đối mặt, không ngừng tìm kiếm ý nghĩa của nhân sinh.

Phụ nữ trí tuệ

Phụ nữ trí tuệ thông hiểu đạo làm người, đối nhân xử thế. Họ điềm tĩnh giữ mình trước phồn hoa rực rỡ, trước cám dỗ dữ dội. Họ hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của các mối quan hệ, từ gia đình, bạn bè đến công việc.

Phụ nữ xinh đẹp chưa chắc sẽ khiến đàn ông nhớ lâu, nhưng đàn bà thông minh thì luôn làm đàn ông ghi nhớ. Bởi họ không ngừng học hỏi, vì thế mà càng tự tin và hấp dẫn hơn. Tri thức là thứ trang sức giúp phụ nữ xinh đẹp hơn theo năm tháng. Phụ nữ không có tri thức thì rất khó đảm bảo sức hút của mình khi dung mạo theo thời gian sẽ phai mờ.

Phụ nữ tri thức luôn biết trau dồi năng lực, tri thức và tu dưỡng nội hàm. Khi đàn ông tiếp xúc với kiểu phụ nữ này, họ không chỉ cảm thấy thu hút, mà còn không ngừng hào hứng, thích thú.

Phụ nữ tao nhã

Phụ nữ tao nhã luôn trọng vẻ đẹp tự nhiên, từ dung mạo đến tâm hồn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tao nhã luôn trọng vẻ đẹp tự nhiên, từ dung mạo đến tâm hồn. Ngay cả khi họ không có nhan sắc trời ban thì vẫn đầy thu hút bởi khí chất thanh thuần riêng biệt.

Phụ nữ tao nhã không bao giờ phô trương bản thân, họ luôn muốn giữ vẻ tự nhiên ban sơ. Họ chú trọng nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ.

Phụ nữ khỏe mạnh

Sức khỏe là điều quý giá nhất của con người. Phụ nữ khỏe mạnh luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Vì dồi dào sức khỏe nên họ cũng giữ được thần thái lạc quan, không dễ khuất phục trước khó khăn. Họ sẽ truyền sự mạnh mẽ, dẻo dai trong cả thể chất và tinh thần đến những người xung quanh.

Phụ nữ thành thục

Phụ nữ tao nhã luôn trọng vẻ đẹp tự nhiên, từ dung mạo đến tâm hồn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thành thục vững vàng cả thể chất lẫn tinh thần. Họ luôn giữ được vẻ ôn nhu, trầm tĩnh, và hiểu chuyện trước mọi việc. Họ hiểu quy luật của cuộc đời, vì thế mà thấu đạt cách đối nhân xử thế. Họ ung dung tự tại, sống thật với mình, cũng tôn trọng người khác. Tiếp xúc với kiểu phụ nữ này, đàn ông luôn có thể thoải mái chia sẻ và được lắng nghe.

Đây cũng là kiểu phụ nữ quyến rũ đàn ông mong muốn được cưới về làm vợ. Vì trong gia đình, họ sẽ là trụ cột tinh thần, giúp chồng thành công, giúp con thành nhân.

Phụ nữ có nhan sắc vốn may mắn hơn người, nhưng xinh đẹp hay không cũng dễ dàng phai mờ theo năm tháng. Chỉ có tri thức, sự hàm dưỡng trong tâm hồn mới ngày một tỏa sáng.