5 dấu hiệu khi phụ nữ thất vọng nhất về đàn ông, chỉ đợi cơ hội rời đi

Phụ nữ yêu 02/12/2019 05:17

Phụ nữ một khi cạn tình sẽ thường có cảm giác thất vọng về đối phương. Đây là dấu hiệu phụ nữ hết yêu vì thất vọng, mất niềm tin vào đàn ông.

Phụ nữ hết yêu, thất vọng về đàn ông thường có những dấu hiệu này.

Cho rằng anh ấy thật kém cỏi

Thay vì cổ vũ động viên khi đàn ông làm chưa tốt việc gì đó, bạn lại thấy thất vọng. Thay vì vui vẻ nhận lời nhờ vả từ anh ấy, bạn lại cho rằng anh ấy thật kém cỏi. Và một khi bạn có suy nghĩ chàng là một người kém cỏi thì đây là dấu hiệu bạn đang thất vọng về đối phương.

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Phụ nữ hết yêu, thất vọng về đàn ông thường có những dấu hiệu này - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu của phụ nữ luôn có một phần ngưỡng mộ. Bởi thế, một khi có suy nghĩ đánh giá thấp đối phương thì cũng đồng nghĩa với việc tình yêu của phụ nữ không còn như trước.

Ngưỡng mộ người đàn ông khác

Có hai lý do để phụ nữ ngưỡng mộ một người đàn ông khác. Thứ nhất là vì anh ấy thật sự xuất sắc và tài giỏi. Và thứ hai là vì họ đang rơi vào tình trạng chán người yêu hay chồng và luôn cảm thấy thất vọng về đối phương. Phụ nữ sẽ dễ rung động hơn trước người đàn ông khác khi không còn cảm giác an toàn hay hãnh diện về người đàn ông bên cạnh.

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Phụ nữ hết yêu khi bắt đầu ngưỡng mộ người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Nếu sự chú ý, ngưỡng mộ của phụ nữ đang đặt ở một người khác thì đàn ông nên cẩn thận, vì đó là dấu hiệu đàn bà cạn tình rõ ràng nhất.

Luôn phàn nàn khi cả hai bên nhau

Dấu hiệu khi phụ nữ chán yêu chính là họ hay phàn nàn, chê trách người đàn ông của mình. Thậm chí họ còn tỏ thái độ bất mãn chỉ vì một điều nhỏ nhặt không hài lòng về đối phương. Nhưng thật sự, đối phương vẫn vậy, chỉ là họ đã không còn đủ tin tưởng, yêu thương để cảm thông và nhịn nhường.

Không còn tin tưởng vào lời nói của đàn ông

Vì đã quá nhiều thất vọng nên niềm tin cũng dần mai một. Có thể là vì đàn ông thường xuyên thất hứa, quá nhiều ngụy biện cho sai lầm của mình mà phụ nữ đã dần không còn muốn tin tưởng hay hy vọng. Với phụ nữ, niềm tin đặt vào người đàn ông mình yêu thì dễ vô cùng, nhưng một khi thất vọng tột cùng thì cũng vô phương cứu vãn. Cảm giác thất vọng, thậm chí là bất lực về đàn ông sẽ dần cho phụ nữ cảm giác thiếu an toàn, chán nản, và không còn tình cảm để muốn ở bên lâu dài.

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Phụ nữ hết yêu vì đã thất vọng và tổn thương quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Thích ở một mình hơn

Phụ nữ hết yêu thường thích ở riêng một mình, tìm mọi cách để tránh mặt đàn ông. Kỳ thực, đây là dấu hiệu phụ nữ đang dần không còn muốn ở bên đàn ông. Họ thấy mệt mỏi, chán nản vào đàn ông hay mất niềm tin, hy vọng vào tương lai của cả hai. Họ sẽ có suy nghĩ một mình sẽ tốt hơn, một mình vẫn có thể làm được nhiều chuyện.

Đàn ông lúc này có thể thấy phụ nữ không còn làm phiền mình nữa, thật biết điều. Nhưng thật ra, họ như thế chỉ vì đã hết yêu, đã không còn cần đàn ông nữa. Trái tim phụ nữ một khi khao khát tự do chính là lúc đã cạn tình cạn nghĩa. Đàn ông lúc ấy chẳng còn cách nào để giam cầm một trái tim đã không còn tình cảm với mình.

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