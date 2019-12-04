5 điều khiến phụ nữ trở nên kém cỏi trước mặt chồng, điều thứ 4 ai cũng từng làm

Phụ nữ yêu 04/12/2019 12:12

Đây là những điều phụ nữ không nên làm vì cho dù đàn ông có yêu bạn nhiều thế nào thì cũng sẽ chán ghét dần nếu bạn không thay đổi. Cùng xem để biết bạn có từng làm 1 trong 5 điều này không nhé!

Ngồi lê đôi mách

Đàn ông rất sợ hãi khi phải gắn bó với một người vợ thích ngồi lê đôi mách, chuyện trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường. Anh ta sẽ luôn cảm thấy thiếu an toàn khi không biết khi nào vợ sẽ tung hê hết bí mật của mình cho những người xa lạ.

Đàn ông ai cũng đều có tính sĩ diện, vì vậy điều phụ nữ không nên làm là đưa chuyện của chồng, của gia đình chồng, của hai vợ chồng ra cho thiên hạ nghe ngóng, chỉ trỏ, bàn tán. Anh ta sẽ khó lòng tha thứ nếu phát hiện ra điều đó.

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Không người đàn ông nào muốn chung sống người vợ ghen tuông vô lý suốt ngày - Ảnh minh họa: Internet

Ghen tuông vô lý

Khi yêu ai cũng có tâm lý muốn chiếm hữu, thế nhưng việc ghen tuông vô lý và bất chấp chỉ khiến cho đàn ông thấy mệt mỏi. Không người đàn ông nào có thể chịu đựng được những cơn ghen tuông của bạn mãi. Dù sao đi chăng nữa, một trong những chất kết dính quan trọng trong tình cảm chính là sự tin tưởng và niềm tin đối với người mình yêu thương.

Tự ý lấy tiền của chồng

Nhiều chị em vô tình hoặc cố tình coi việc tự ý lấy tiền của chồng là chuyện bình thường. Đối với một số người đàn ông, điều đó không có vấn đề gì, thế nhưng phần lớn đàn ông rất ghét như vậy. Anh ta có thể coi đó là hành vi không chính đáng, từ đó đánh mất dần niềm tin vào vợ mình.

Đừng vội trách các anh keo kiệt, bủn xỉn, chị em hãy thử nghĩ, nếu chồng tự ý lấy tiền của mình, chắc hẳn nhiều chị em cũng sẽ thấy khó chịu. Không nên để hành động có vẻ chẳng có gì to tát này lại gây nên những cuộc cãi vã trong gia đình.

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Đừng để những hành động to tát chia lìa tình cảm vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tự ý xem điện thoại

Điều phụ nữ không nên làm đó là tọc mạch vào không gian riêng của chồng, gồm có: điện thoại di động, sổ ghi chép, tài liệu cá nhân,... Thế nhưng, nhiều chị em tự coi việc mình là vợ thì có quyền được xem, được đọc mà chồng không được phản đối.

Việc kiểm soát không gian riêng tư của chồng sẽ khiến anh ấy tổn thương. Tốt nhất, chị em nên xin phép trước để chồng cảm thấy được tôn trọng.

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Nếu không sửa đổi những thói quen xấu, chồng sẽ rất nhanh chán vợ. Ảnh minh họa: Internet

Ỷ lại chồng mọi chuyện

Nhiều chị em tưởng rằng việc gì cũng nghe theo chồng, dựa vào chồng thì sẽ được chồng yêu thương nhưng thực ra không phải. Xã hội ngày nay, cả đàn ông và phụ nữ đều cần chia sẻ gánh nặng và cùng có trách nhiệm với gia đình.

Nếu bạn không chủ động gánh vác mà việc gì cũng ỷ lại vào chồng thì anh ấy sẽ cảm thấy áp lực, không được chia sẻ và sinh ra bất mãn.

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