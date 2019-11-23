Những hành động tưởng ngọt ngào của chồng nào ngờ là bằng chứng tố cáo chuyện mờ ám

Chuyện vợ chồng 23/11/2019 11:41

Đàn ông ngoại tình hoặc làm gì đó mờ ám đôi khi vì cảm thấy có lỗi nên mới bất ngờ dành cho vợ những điều ngọt ngào, phụ nữ nên biết để đề phòng.

Nếu chồng của bạn đột nhiên có những hành động ngọt ngào quá mức so với bình thường, hãy cẩn thận bởi có thể anh ấy đang làm chuyện mờ ám nào đó sau lưng bạn.

Bất ngờ tặng vợ món quà đắt tiền

dan ong ngoai tinh 1
Đàn ông ngoại tình luôn có những hành động này - Ảnh minh họa: Internet

Nếu từ đó đến giờ, chồng không có thói quen tặng quà, còn bây giờ lại đột nhiên thay đổi, bạn nên lưu ý. Bởi khi đã làm chuyện có lỗi với vợ, đàn ông mới tìm cách để mua chuộc. Những người đàn ông ngoại tình, hoặc làm chuyện xấu gì đó vì sợ vợ phát hiện nên mới tìm cách tặng quà để lấy lòng. 

Đột nhiên giúp vợ việc nhà

dan ong ngoai tinh 2
Phụ nữ nên để tâm đến chồng để không bị cắm sừng đau đớn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông làm việc nhà vốn dĩ là chuyện bình thường. Nhưng nếu chồng bạn không phải là kiểu người có thể xắn tay giúp vợ thì quả thật đây là điều vô cùng đáng ngờ. Hãy để ý xem có phải anh ấy đã thay đổi tâm tính hay đang làm gì đó mờ ám sau lưng vợ không.

Hỏi han quá sâu về lịch trình, kế hoạch của vợ

dan ong ngoai tinh 3
Phụ nữ cần lưu tâm đến những vấn đề chồng hỏi han mình quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng bạn quan tâm đến những điều này, hãy cảnh giác. Đàn ông thường ít quan tâm quá sâu đến những việc vợ làm, đặc biệt là những người vô tâm. Có thể anh ấy hỏi kỹ về lịch trình của vợ để đàn ông sắp xếp lịch hẹn hò với ai đó. 

Nhiệt tình trong việc đưa rước con cái

dan ong ngoai tinh 4
Đàn ông nhiệt tình thái quá, chắc chắn có điều mờ ám - Ảnh minh họa: Internet

Nếu từ trước tới nay anh ấy luôn đùn đẩy việc đón con cho bạn, bây giờ lại đột nhiên nhiệt tình trong chuyện này, hãy cẩn thận. Hành động nhiệt tình thái quá của đàn ông luôn tiềm ẩn những điều bạn không thể ngờ đến. Tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lý để không phải hụt hẫng, thất vọng khi phát hiện ra những điều tồi tệ nhất.

Không phải của hồi môn, đây là những điều phụ nữ cần chuẩn bị để không vỡ mộng khi bước vào hôn nhân

Không phải của hồi môn, đây là những điều phụ nữ cần chuẩn bị để không vỡ mộng khi bước vào hôn nhân

Phụ nữ lấy chồng nhất định phải chuẩn bị thật kỹ những thứ này để không vỡ mộng. Hãy nhớ càng thực tế, đơn giản càng hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   những điều phụ nữ nên biết bí mật của chồng chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 54 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 4 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 53 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?