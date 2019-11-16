Trước khi cưới hãy hỏi đàn ông 3 câu này, được thì TIẾN TỚI, không thì LÙI LẠI

Chuyện vợ chồng 16/11/2019 13:36

Trước khi kết hôn, phụ nữ thông minh hãy hỏi người đàn ông 3 câu này để cân nhắc, sau này bạn sẽ không phải khổ sở hay tủi thân.

Phụ nữ đừng nghĩ người này hợp mắt, hợp tính với mình thì “cưới đi kẻo lỡ”. Thay vào đó, hãy sáng suốt hỏi họ những câu này, sau đó đưa ra quyết định cũng không muộn.

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Phụ nữ thông minh nên hỏi đàn ông những câu này trước khi cưới - Ảnh minh họa: Internet

Anh có tự hào về những gì mình làm không?

Đàn ông phải tự hào về công việc của mình mới mong mang lại hạnh phúc, cuộc sống no đủ cho vợ con. Việc họ có giữ chức cao trong xã hội hay không chẳng quan trọng. Quan trọng là họ có yêu thích nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi hay không. Bởi đàn ông yêu thích công việc đang làm mới có ý chí và tâm thế phấn đấu.

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Đàn ông có sự nghiệp vững chắc mới lo được cho vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông này sẽ mang lại cho bạn sự an toàn, hạnh phúc. Còn nếu người đàn ông không yêu công việc mình đang làm, họ có thể đổi nhiều việc. Đến khi đó bạn chính là người mệt mỏi vì ý chí không kiên định của chồng. Thế nên phụ nữ thông minh hãy hỏi câu này trước khi tiến tới cuộc sống trăm năm với ai đó.

Vì sao anh lại yêu em?

Câu hỏi này nhằm khẳng định vị thế của bạn trong lòng anh ấy. Nếu anh ấy nói “anh yêu em vì em đẹp”, bạn hãy suy nghĩ lại mối quan hệ này. Bởi sau này không còn đẹp, anh ấy sẽ bỏ bạn sao? Nhan sắc của phụ nữ có giới hạn, đâu ai có thể trẻ và đẹp mãi được.

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Phụ nữ hãy khẳng định tình yêu anh ấy dành cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Trong một mối quan hệ, phụ nữ đừng quá nhẹ dạ cả tin. Đừng vì những lời ngọt ngào của đàn ông mà bị đánh gục. Hãy khôn ngoan nhận ra ai là người thật lòng với mình. Hãy khẳng định tình cảm của anh ấy trước rồi hãy tiến tới hôn nhân. Hãy thẳng thắn với nhau trước, cuộc hôn nhân sau này mới dễ thở hơn.

Anh có dự tính gì cho tương lai của hai chúng mình không?

Muốn có cuộc hôn nhân hạnh phúc lâu dài, cả hai cần có những kế hoạch trong tương lai. Nếu người đàn ông của bạn không thích đề cập đến vấn đề này, chắc chắn anh ấy chỉ muốn vui chơi qua đường. Bởi không có ý định nghiêm túc, anh ấy mới phớt lờ, không quan tâm đến tương lai của cả hai.

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Phải có dự tính cho tương lai, hôn nhân mới bền vững - Ảnh minh họa: Internet

Sống với người đàn ông không có định hướng rõ ràng, bạn sẽ vô cùng mệt mỏi và bế tắc. Bởi chỉ bản thân bạn cố gắng, sớm muộn gì cũng sẽ đứt gánh giữa đường. Hôn nhân là phải cùng nhau cố gắng, vun vén, chứ một người xây, một người đập sẽ không thể nào kéo dài được. Người phụ nữ khôn ngoan phải biết "nắm bắt" trước những thông tin quan trọng rồi hãy tiến tới hôn nhân.

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