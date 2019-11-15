Những kiểu ‘hư’ của vợ khiến chồng mê mệt, kẻ thứ ba đẹp đến mấy cũng chối từ

Dưới đây là những điều phụ nữ nên biết để có cuộc sống thoải mái, được chồng chiều chuộng, yêu thương. Dù có bao nhiêu cô nàng xinh đẹp, eo thon, chân dài ve vãn, họ cũng gạt ngang để về với vợ.

Phụ nữ biết uống một chút đôi khi còn mang lại nhiều cái lợi. Ví dụ, thỉnh thoảng bạn có thể trở thành bạn nhậu của chồng ở nhà để anh ấy không đi nhậu nhẹt, bê tha ngoài đường.

Nhiều phụ nữ hư nhưng chưa chắc đã hỏng. Phụ nữ biết nhậu chưa hẳn đã là người không ra gì. Việc uống được bia rượu không nói lên phẩm giá của một con người. Miễn là họ uống có chừng mực, có thể kiềm chế được bản thân, không làm những chuyện gây hại đến người khác.

Biết nói những lời ngọt ngào

Phụ nữ đừng nghĩ đã là vợ chồng thì cần gì dành cho nhau lời ngọt ngào. Có nhiều người còn nghĩ những lời lẳng lơ, mời gọi chỉ có gái hư mới nói. Hãy bỏ suy nghĩ đó đi, bởi trong hôn nhân cần phải dành cho nhau lời ngọt ngào mới hạnh phúc được.

Đàn ông thường thích nghe những lời ngọt ngào. Vì vậy vợ khôn ngoan nên khen ngợi chồng khi anh ấy làm việc tốt. Hãy dành cho chồng những lời thủ thỉ lãng mạn để giữ lửa hôn nhân.

Phụ nữ phải biết nói những lời hay ý đẹp, ngọt ngào dễ nghe khi cần - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không phải ai cũng đủ sự tinh tế để nhận ra tâm ý của vợ. Thế nên vợ phải mạnh dạn, thổ lộ nỗi lòng của mình cho chồng biết. Phải biết rót mật vào tai chồng để được anh ấy yêu chiều, cung phụng như bà hoàng.

Thể hiện những hành động thân mật

Phụ nữ phải biết quyến rũ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Không cần phải ăn mặc quá hở hang, lượn lờ trước mặt để quyến rũ đàn ông. Chỉ cần lâu lâu bạn hãy dành cho chồng nụ hôn, cái ôm thật chặt. Hoặc những bữa ăn lãng mạn, ngọt ngào đầy bất ngờ kỷ niệm ngày cưới, ngày yêu nhau. Trong hôn nhân, vợ chồng cần làm những điều này để không cảm thấy chán nhau.

Cuồng nhiệt trên giường

Đây là cách giữ chồng khôn ngoan và khéo léo. Đối với đàn ông, tình dục là điều không thể thiếu. Họ luôn đề cao việc phụ nữ chủ động trong chuyện giường chiếu. Vì vậy phụ nữ đừng quá thụ động ở trên giường. Hãy để chồng phải ngạc nhiên và say đắm mỗi khi ở bên cạnh bạn.

Đôi khi đàn bà nên chủ động khi ở trên giường - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan hãy biết hư đúng lúc, đúng chỗ để được chồng say mê cả đời. Đừng để cuộc hôn nhân của mình trở nên khô khan, nhàm chán. Đàn ông lúc nào cũng thích mới mẻ, bạn nên thay đổi mỗi ngày để giành được trái tim của chồng trọn vẹn nhất.