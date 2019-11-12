Chồng ngoại tình, việc đầu tiên phụ nữ nghĩ đến thường là đánh ghen. Nhưng không phải ai cũng có những cách trị kẻ thứ ba khôn ngoan nhất. Đa số chọn cách hành hạ thể xác, bôi nhọ danh dự của đối phương. Tuy nhiên đây là cách hành xử của những người kém văn minh. Muốn giữ khí chất của mình, chị em phụ nữ nên học cách này khi phát hiện chồng ngoại tình.

Đánh ghen ầm ĩ chỉ làm xấu mặt chồng, bản thân cũng chẳng vui vẻ gì. Đừng vì những lời thách thức của kẻ thứ ba mà lồng lộn đánh ghen, bôi nhọ danh dự của bản thân cũng như của chồng, thậm chí còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bạn phải hết sức tỉnh táo để không mắc bẫy " con giáp thứ 13 ".

Cách phụ nữ đánh ghen thông minh nhất là kiềm chế cảm xúc, giữ bình tĩnh để không làm những chuyện quá đáng. Khi biết chồng ngoại tình, nhiều cô vợ lồng lộn kéo nhau đi đánh ghen để trút giận trong lòng. Nhưng đó là cách của đàn bà dại. Còn đàn bà khôn và văn minh sẽ bình tĩnh chờ cơ hội tốt nhất để trả đũa.

Tính toán, đo lường mức độ phản bội của chồng

Người đàn ông ngoại tình có 2 trường hợp. Một là say nắng nhất thời, hai là tự nguyện “đưa đẩy” với nhân tình. Vì vậy phụ nữ khôn ngoan hãy xem xét mức độ phản bội của chồng.

Hãy bình tĩnh xem xét mức độ phản bội của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu anh ấy ngoại tình vì say nắng và có ý muốn quay về, bạn nên cho chồng một cơ hội nếu còn yêu. Còn nếu anh ấy ngoan cố, một lòng bảo vệ nhân tình, bạn cũng đừng bao giờ tha thứ. Phụ nữ đừng bao giờ dễ dàng tha thứ cho những người không có thành ý. Đừng ép bản thân sống bên người đàn ông phản bội.

Cân nhắc nhắm mắt làm ngơ hoặc “trả đũa” đôi gian phu dâm phụ

Hãy chọn việc mà bạn cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng nhất. Nếu họ quá đáng, bạn có thể tìm cách “trả đũa” theo cách văn minh, đừng dại dùng bạo lực. Nếu vẫn muốn giữ gìn hôn nhân, bạn có thể nhắm mắt bỏ qua để gia đình êm ấm, chồng bạn cũng có cơ hội làm lại từ đầu.

Cuối cùng hãy đưa ra quyết định có nên trả thù hay không - Ảnh minh họa: Internet

Cách phụ nữ đánh ghen khôn ngoan, thông minh là hãy giữ bình tĩnh, đừng làm ầm ĩ mọi chuyện. Đừng đánh mất danh dự chỉ vì gã đàn ông tệ bạc. Hãy đưa ra lựa chọn tốt nhất cho cuộc hôn nhân của mình.