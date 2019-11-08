Không phải nhà to xe xịn, phụ nữ hạnh phúc khi được chồng CHO những điều này

Chuyện vợ chồng 08/11/2019 16:21

Phụ nữ hạnh phúc khi được chồng cho những điều này, chứ không phải nhà to hay xe xịn. Tuy nhiên đàn ông lại thường vô tâm không để ý đến.

Đàn ông cứ nghĩ phụ nữ cần một cuộc sống giàu sang, dư dả tiền bạc để mua sắm, làm đẹp, nhưng thực tế phụ nữ cần nhất là những điều này từ chồng.

Sự quan tâm, tình yêu

Phụ nữ hạnh phúc nhất là khi nhận được sự quan tâm, tình yêu thương từ người chồng của mình. Họ chẳng cần gì quá cao vời, chỉ cần một người thương yêu mình. Họ chỉ cần một người có thể toàn tâm toàn ý và biết lo lắng cho mình.

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Phụ nữ hạnh phúc nhất khi được chồng yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, phụ nữ đơn giản lắm. Dĩ nhiên họ thích có cuộc sống đủ đầy, nhưng khao khát nhất là có được tấm chân tình của người đàn ông bên cạnh.

Phụ nữ lấy chồng luôn mong mỏi sự yêu thương của chồng. Cuộc sống giàu sang chỉ giúp họ thỏa mãn về vật chất còn về mặt tinh thần khó lòng mà khỏa lấp được khi chẳng may lấy phải người chồng vô tâm.

Thời gian của chồng

Đàn bà thường rất sợ yêu người bận rộn. Là phụ nữ, ai cũng muốn chồng có nhiều thời gian dành cho mình. Họ cần một người có thể ở bên cạnh lúc buồn, vui. Tuy nhiên đàn ông dường như lại không để ý những điều này.

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Phụ nữ cần thời gian của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Cánh mày râu cho rằng phụ nữ chỉ cần tiền. Mỗi tháng đưa tiền cho vợ, họ sẽ được tự do và không phải nghe càm ràm. Tuy nhiên đàn ông không biết rằng điều phụ nữ cần chính là thời gian các anh dành cho vợ.

Những bất ngờ thú vị

Một trong những cách giữ lửa hôn nhân hiệu quả nhất là tạo bất ngờ cho nhau. Phụ nữ không cần những điều quá lãng mạn như trong phim, họ chỉ cần những điều bất ngờ nho nhỏ của chồng.

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Phụ nữ thích những điều bất ngờ từ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ như bữa tiệc do chính tay chồng làm, buổi hẹn hò lãng mạn chỉ có hai người… Vì vậy đàn ông hãy dành cho vợ những bất ngờ thú vị để hâm nóng tình cảm. Khi cảm nhận được sự chân thành của chồng, phụ nữ sẽ nguyện hy sinh cả đời mà không một lời than vãn, càm ràm.

Dành thời gian cho con

Ngoài thời gian dành cho vợ, đàn ông cũng cần phải có trách nhiệm với con. Dù có bận rộn đến mức nào cũng hãy nhớ đến những đứa con của mình. Chúng cần sự giáo dục của cha để có thể phát triển toàn diện hơn.

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Phụ nữ muốn chồng có trách nhiệm hơn với con cái - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy đàn ông nên hạn chế những cuộc vui chơi bên ngoài để về nhà cùng vợ ăn cơm, cùng chơi với con để giữ gia đình hạnh phúc.

Nguyên tắc 3 KHÔNG khi vợ chồng cãi nhau cấm phạm phải                 

Nguyên tắc 3 KHÔNG khi vợ chồng cãi nhau cấm phạm phải                 

Khi vợ chồng cãi nhau, muốn không tan nhà nát cửa thì hãy tuân thủ nguyên tắc 3 không này để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình trước bờ vực thẳm.

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