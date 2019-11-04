5 ‘lỗ đen’ khiến hôn nhân đổ vỡ, tình cảm vợ chồng rạn nứt mà hầu như không ai nhận ra

Chuyện vợ chồng 04/11/2019 11:01

Dưới đây là những “lỗ đen” khiến hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng xảy ra nhiều xích mích, cãi vã không dứt, tuy nhiên hầu hết mọi người đều phớt lờ, không hề để ý.

Hôn nhân đổ vỡ không chỉ vì ngoại tình, có sự xuất hiện của kẻ thứ ba mà còn bị những điều bên trong gây tác động. Nếu vợ chồng không nhận ra chắc chắn cuộc sống hôn nhân sẽ gặp nhiều bế tắc, chỉ cần xảy ra một chuyện nhỏ cũng có thể ly hôn.

Thiếu sự tương tác, giao tiếp

Trong hôn nhân, vợ chồng hạnh phúc luôn dành thời gian trò chuyện, tâm sự với nhau. Ví dụ hôm nay có chuyện gì vui buồn, bạn hãy san sẻ với người kia để cả hai hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn.

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Hôn nhân đổ vỡ vì vợ chồng thiếu tương tác - Ảnh minh họa: Internet

Hãy bỏ ngay thói quen im lặng và giữ quá nhiều bí mật trong lòng. Bởi đã là vợ chồng, có chuyện gì cứ nói cùng nhau, đừng để đối phương phải đoán già đoán non rồi nghi ngờ lẫn nhau.

Mâu thuẫn tài chính

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Vợ chồng nên san sẻ gánh nặng cơm áo gạo tiền với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc trong hôn nhân là yếu tố rất quan trọng. Ai cũng nói “một túp lều tranh, hai quả tim vàng”, chỉ cần tình yêu, ở mái nhà rách nát, ăn uống tạm bợ cũng được. Nhưng thực tế rất tàn khốc, vấn đề tài chính có thể làm rạn nứt một mối quan hệ. Không có tiền, vợ chồng sẽ cãi vã và khinh thường nhau. Suy cho cùng, kinh tế gia đình phải ổn định, cuộc sống mới ấm êm được.

Xích mích mẹ chồng nàng dâu

Không chỉ có xung đột giữa hai vợ chồng mà mối quan hệ xung quanh cũng tác động khá nhiều đến thành bại của một cuộc hôn nhân. Nếu vợ chồng bạn ở riêng thì có thể không có vấn đề gì.

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Phụ nữ khôn ngoan nên biết dung hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nếu ở chung nhà với cha mẹ thì phải hết sức cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Nhất là phụ nữ phải biết khôn khéo dung hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu để gia đình hòa thuận.

Không tin tưởng nhau

Yếu tố quan trọng không thể thiếu trong hôn nhân là niềm tin. Vợ chồng phải tin tưởng lẫn nhau, cuộc sống mới thuận hòa, ấm êm. Phụ nữ phải có niềm tin nhất định dành cho chồng.

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Vợ chồng muốn hạnh phúc phải tin tưởng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Chồng cũng phải tin tưởng những gì vợ làm. Có vậy hôn nhân mới bền vững, dù có bất cứ lời ra tiếng vào nào không hay, bạn cũng có thể tự bảo vệ ngôi nhà của mình trước bão tố.

Không hòa hợp trong “chuyện ấy”

Tình dục là điều không thể thiếu trong mối quan hệ vợ chồng. Nếu cả hai đến với nhau vì tình yêu nhưng không có sự hòa hợp trong chuyện chăn gối, mối quan hệ cũng dần rạn nứt. Vì vậy muốn giữ lửa hôn nhân, cả hai phải biết cách hâm nóng chuyện giường chiếu.

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