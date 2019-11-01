Cách giúp phụ nữ LỘT XÁC, lúc nào cũng tươi mới trong mắt chồng

Chuyện vợ chồng 01/11/2019 14:44

Dưới đây là cách giúp phụ nữ thay đổi để tươi mới hơn mỗi ngày khiến chồng lúc nào cũng mê mẩn, không bao giờ léng phéng với con giáp thứ 13 làm khổ vợ con.

Nhan sắc của phụ nữ có thể duy trì từ 8-10 năm, còn sự mới mẻ chỉ tồn tại chưa tới 10 phút. Cũng vì vậy mà đàn ông luôn cảm thấy nhàm chán mỗi khi ở bên vợ. Muốn lúc nào cũng tươi mới trong mắt chồng, chị em phụ nữ nên biết những cách lột xác dưới đây, làm ngay kẻo lỡ.

Mỗi ngày đều biết chăm sóc mình

Không có gì quan trọng hơn việc chăm sóc bản thân. Không có gì quan trọng hơn việc ăn ngon, mặc đẹp và sống một đời tươi trẻ, hạnh phúc. Phụ nữ nên nhớ cuộc đời này ngắn ngủi, thanh xuân cũng chẳng dài. Đừng phí hoài những chuỗi ngày tươi đẹp để cúc cung tận tụy vì người khác. Đừng phí hoài những tháng năm thanh xuân của bản thân để chăm sóc một người.

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Phụ nữ thay đổi mỗi ngày, chồng mới cảm thấy thú vị - Ảnh minh họa: Internet

Hãy dành thời gian chăm sóc cho bản thân. Phụ nữ tệ đến mấy cũng phải biết những bước cơ bản để chăm sóc da. Không có điều kiện thì tự làm ở nhà, có điều kiện hơn thì ra spa, trung tâm thẩm mỹ làm đẹp. Sống nên biết nuông chiều bản thân nhiều một chút để sau này không phải hối hận.

Học thêm những chuyên môn mình thích

Nếu bạn thích cắm hoa, nấu ăn thì hãy theo học. Có thời gian rảnh nên đi ra ngoài gặp gỡ, học hỏi cách sống của mọi người xung quanh. Đừng tự giam mình trong bốn bức tường chật hẹp. Đừng để kiến thức của bản thân bị thu hẹp lại từ khi lấy chồng.

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Phụ nữ phải sống có đam mê và mục tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc là có mục tiêu, tri thức. Chỉ cần bạn có đủ đầy kiến thức, chẳng ai có thể khinh thường hay chê bai bạn được. Nếu ở nhà nội trợ thì cũng phải là bà nội trợ khí chất, có kiến thức và am hiểu.

Làm nũng

Phụ nữ thay đổi cảm xúc cứng nhắc của mình, chắc chắn sẽ được chồng yêu thương nhiều hơn. Trong hôn nhân, đôi khi cần phải có sự lãng mạn, ngọt ngào để tăng thêm hương vị. Đừng suốt ngày tỏ ra mạnh mẽ hoặc cục mịch như đàn ông.

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Phụ nữ hãy làm nũng đúng lúc để chiếm được trái tim chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ trong ngôi nhà có một người đàn ông mạnh mẽ đã đủ, bạn không cần phải gồng mình kiên cường. Bản chất của phụ nữ là yếu mềm và dịu dàng, vì vậy hãy tận dụng để giữ lửa hôn nhân, giữ gia đình hạnh phúc.

Hâm nóng “chuyện phòng the”

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Phụ nữ nên chủ động trong chuyện chăn gối - Ảnh minh họa: Internet

Lâu lâu bạn cũng nên đổi mới chuyện giường chiếu. Người đàn bà khôn ngoan đừng ngại chủ động trong "chuyện ấy". Bởi đôi khi sự chủ động của bạn lại khiến chồng cảm thấy mới mẻ, không còn nhàm chán. 

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