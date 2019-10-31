Không chỉ nhận về một gã đàn ông tồi mà kẻ thứ ba còn lãnh đủ những nghiệp báo này

Phụ nữ yêu 31/10/2019 15:02

Sau những tháng ngày giành giật chồng với thiên hạ, kẻ thứ ba không chỉ nhận được một gã đàn ông tồi mà còn chuốc thêm nhiều nghiệp báo nặng nề.

Đây là những nghiệp báo mà một khi đã dấn thân vào con đường cướp chồng thiên hạ, ai cũng sẽ phải gánh chịu suốt đời.

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Kẻ thứ ba phải gánh chịu những nghiệp báo này - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân nhục nhã, người đời cười chê

Kẻ thứ ba nào cũng sẽ nhận lại những ê chề, tủi nhục cho bản thân. Người ngang nhiên chen vào hạnh phúc của người khác, suốt đời cũng không có được hạnh phúc trọn vẹn. Nếu có cũng chỉ là nhất thời và cuối cùng mọi thứ cướp được cũng trở về với chủ của nó.

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Con giáp thứ 13 phải chịu cảnh hôn nhân nhục nhã - Ảnh minh họa: Internet

Một khi đã mang danh kẻ cướp chồng thì suốt đời bạn cũng chẳng thể sống yên ổn. Bởi chẳng có người đàn ông nào chịu cưới người từng giật chồng thiên hạ. Không có người đàn ông nào chấp nhận người đàn bà đã từng ăn nằm với người khác.

Khi đã phạm tội cướp chồng người, lương tâm của bạn sẽ không có một ngày nào yên ổn. 

Bất hiếu với cha mẹ

Không chỉ cảm thấy tội lỗi, bạn còn khiến cha mẹ chịu nhiều tủi nhục. Họ sẽ phải gánh chịu vô số lời chỉ trích và đay nghiến của thiên hạ rằng “cha mẹ không biết dạy con”. Họ sẽ phải cúi mặt trước người đời vì con gái họ mang tiếng là kẻ cướp chồng.

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Những việc kẻ thứ ba làm đều khiến đấng sinh thành cảm thấy xấu hổ - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy trước khi làm điều gì cũng nên suy nghĩ cho cha mẹ. Đừng ích kỷ nghĩ cho bản thân mà khiến cha mẹ phải chịu nhiều buồn phiền. Nếu không thể lo chu toàn cho cha mẹ về mặt vật chất thì đừng khiến họ phải đau lòng, tổn thương thêm nữa.

Con cái chịu nghiệp

Có câu “phúc đức tại mẫu”. Nếu mẹ gieo nghiệp, con cái sẽ phải lãnh hậu quả. Chúng sẽ phải chịu nhiều lời đay nghiến, chỉ trích của thiên hạ. Không chỉ vậy, chúng có thể nối gót bạn mà đi phá hoại gia cang người khác.

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Con cái phải gánh chịu nhiều đau thương do hành vi của mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy phụ nữ ơi, làm gì cũng được xin đừng làm người thứ ba. Bởi không chỉ có một mình bạn gánh nghiệp báo mà những người thân thiết cũng chẳng tránh được vạ lây.

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