30 tuổi mà không biết những lời khuyên bổ ích này, phụ nữ đừng hòng hạnh phúc

Phụ nữ 30 muốn hạnh phúc thì cần phải biết những lời khuyên này để an nhàn, thảnh thơi từ đây đến cuối đời.

Bạn nên nhớ tiền của mình, nằm hưởng thụ, còn tiền của người khác phải quỳ mới có được. Thế nên phụ nữ phải biết tự kiếm tiền. Nhưng tuyệt đối đừng bán rẻ lương tâm vì đồng tiền.

Sức mạnh của đồng tiền rất lớn, nhưng suy cho cùng không thể nào mua được hạnh phúc. Tiền có thể giúp bạn giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống, nhưng chúng không thể theo bạn đến thế giới bên kia. Vì vậy đừng để đồng tiền chi phối, nhất là tiền của đàn ông.

Cuộc đời này không ai hoàn hảo

Đừng mang hai chữ hoàn hảo để cân đo, đong đếm người khác. Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Có những người ngoài mặt hiền lành, nhưng tâm của họ chưa chắc đã là người lương thiện. Có người mặt bặm trợn nhưng lại sống vô cùng đạo đức. Phụ nữ nên nhớ ai cũng có khuyết điểm, vì thế đừng phán xét người khác.

Thất bại không phải là kết thúc

Phụ nữ đừng sợ thất bại, hãy mạnh mẽ xông lên - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà 30 phải luôn nhớ một điều thất bại là mẹ thành công. Càng va vấp nhiều khó khăn, cuộc sống của bạn sẽ càng có nhiều trải nghiệm và màu sắc.

Ai chẳng muốn đi trên con đường bằng phẳng, nhưng cuộc đời phải có lúc thăng lúc trầm mới trưởng thành được. Bởi vậy khi khó khăn, thất bại, đừng vội nản lòng mà hãy cố vượt qua sóng gió.

Mỉm cười mỗi ngày để may mắn tìm đến

Mỉm cười mỗi ngày sẽ giúp bạn có một đời bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Đối đãi với cuộc đời này bằng một nụ cười dịu dàng, bạn sẽ đón nhận nhiều điều tốt đẹp. Hãy dành cho người khác sự quan tâm, bạn sẽ nhận lại sự dịu dàng của họ. Cuộc đời này vốn có luật nhân quả, gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy. Bạn thiện lương, cuộc đời của bạn sẽ hạnh phúc và an yên. Bạn sân si, chắc chắn cuộc sống sẽ bấp bênh, khó khăn.

Đừng bỏ rơi mối quan hệ của mình

Hãy biết trân trọng những mối quan hệ xung quanh mình - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những điều phụ nữ 30 nên biết. Khi ở độ tuổi này, bạn sẽ thấm thía hai chữ bạn bè, người thân. Bạn sẽ hiểu được không có những người đó bên cạnh thì cô đơn đến dường nào.

Tuy có chồng con bên cạnh, nhưng không phải lúc nào họ cũng hiểu bạn. Chỉ có bạn bè, người thân mới lắng nghe bạn vô điều kiện. Vì vậy dù có khó khăn gì cũng đừng buông tay những người bạn tốt và những người thân yêu.