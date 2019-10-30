Dấu hiệu nhận biết đàn ông ‘bắt cá hai tay’ trong vòng một nốt nhạc

Đàn ông ngoại tình , ưa "bắt cá hai tay" thường không khó nhận ra, chỉ cần phụ nữ để ý một chút sẽ biết. Hãy đọc bài này để “lật tẩy” thói lăng nhăng của anh ấy trong vòng một nốt nhạc.

Khi làm chuyện gì mờ ám, chắc chắn đàn ông sẽ có tật giật mình. Việc họ thay đổi liên tục mật khẩu trong điện thoại có lẽ là đang muốn che giấu một điều gì đó. Có thể là những tin nhắn của nhân tình, có thể là những bức ảnh nóng không thể để bạn nhìn thấy.

Nếu anh ấy thường xuyên trễ hẹn hoặc lùi giờ hẹn với bạn, chắc chắn có vấn đề. Khi trường hợp này liên tục xảy ra, bạn hãy quan sát thật kỹ thái độ của anh ấy. Trễ hẹn một, hai lần có thể là do kẹt xe hoặc bận công việc đột xuất. Nhưng quá nhiều lần, bạn nên cân nhắc về mối quan hệ này.

Ngại nói chuyện tương lai

Đàn ông không đề cập đến chuyện tương lai chắc chắn có vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông lăng nhăng thường không nghĩ đến chuyện tương lai. Hoặc trong lúc trò chuyện, bạn vô tình nhắc đến chuyện cưới hỏi, anh ấy sẽ gạt ngay không bàn đến. Kiểu đàn ông này chỉ thích vui chơi qua đường, hoặc đang quen một lúc nhiều cô. Phụ nữ nên thông minh, sáng suốt để không trao thân gửi phận nhầm chỗ.

Thường ấp úng vòng vo về những việc mình làm

Phụ nữ đừng dại tin vào những lời đường mật của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ấp úng vòng vo là kiểu người có quá nhiều bí mật. Mà khi đã có quá nhiều điều không thể nói với nhau, bạn sẽ rất mệt mỏi. Dĩ nhiên đàn ông cũng có bí mật và cuộc sống riêng. Nhưng nếu cứ mải mê sống trong thế giới riêng của mình, họ sẽ vô tình làm tổn thương bạn. Vả lại trong thế giới của họ, có lẽ bạn không phải là người duy nhất mà còn rất nhiều người nữa.

Hiếm khi gọi điện thoại hoặc nhắn tin

Phụ nữ đừng một mình đơn phương duy trì mối quan hệ này - Ảnh minh họa: Internet

Nếu yêu đương mà chỉ có bản thân bạn chủ động thì nên chấm dứt. Nếu người kia không hứng thú với mối quan hệ này, bạn đừng nên "cố đấm ăn xôi" nữa. Có thể anh ta đang có một hoặc nhiều mối quan hệ tình cảm khác nữa nên mới không có thời gian gọi điện hay nhắn tin cho bạn. Kiểu đàn ông này không đáng để bạn tốn công tốn sức nhiều như vậy.