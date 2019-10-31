Phụ nữ chưa tạo đủ những điều này đừng mong lấy được chồng đại gia

Nhiều chị em nhìn những người phụ nữ khác lấy chồng đại gia , đàng hoàng tử tế và thầm ao ước được như họ. Vậy bạn có biết vì sao mình chưa được như họ không?

Giả sử cùng một sự việc, qua miệng nhiều người sẽ thêu dệt theo nhiều cách khác nhau. Việc của bạn là phải tìm được câu chuyện nguyên bản của nó. Đừng nghe từ một phía rồi phán xét người này xấu hay người kia là người bị hại. Hãy một lần nhìn rộng hơn để hiểu được mặt tốt lẫn mặt xấu của sự vật, sự việc và lòng người.

Mọi việc ở đời có muôn hình vạn trạng. Người nông cạn chỉ nhìn một phía. Còn người khôn ngoan luôn nhìn mọi việc từ nhiều hướng khác nhau. Trong cuộc sống, ai cũng có những nỗi khổ riêng. Bạn không ở trong hoàn cảnh của họ nên sẽ không hiểu được. Đừng ngồi bên ngoài rồi phán xét người khác. Có những chuyện phải nhìn từ nhiều phía.

Tâm chưa đủ rộng

Người sống quá ích kỷ sẽ không thể có được những điều mình mong muốn. Ở đời muốn có được, phải cho đi. Muốn người ta đối xử tốt với mình, việc của bạn là phải đối xử tử tế với người ta. Nếu tâm của bạn chưa đủ rộng, chưa đủ bao dung, chắc chắn bạn sẽ nhận lại lòng dạ hẹp hòi của người khác.

Phụ nữ muốn hạnh phúc phải biết bao dung - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc là tha thứ được cứ tha thứ. Ai cũng có khuyết điểm, không ai hoàn hảo. Đừng chăm chăm vào điểm xấu của người khác. Hoặc ôm nỗi thâm thù đại hận suốt nhiều năm và tìm cách trả thù một ai đó. Hãy thử buông bỏ hết thảy, mở rộng tấm lòng để nhận lại nhiều phúc báo hơn.

Trí tuệ chưa đủ

Trí tuệ ở đây bao gồm cả tri thức lẫn cách đối nhân xử thế. Một người đàn bà khôn ngoan phải có đủ kiến thức và biết cách khôn khéo khi cư xử với người khác. Họ không áp đặt quan điểm bản thân lên đối phương.

Người đàn bà khôn ngoan phải có trí tuệ - Ảnh minh họa: Internet

Người chưa đủ trí tuệ thường không có khả năng khiến người khác phải nể phục. Nói đúng hơn là họ không có đủ tài năng để giải quyết vấn đề xảy ra với mình.

Nếu phụ nữ sống cứ dựa dẫm vào người khác khi gặp khó khăn, dù có lấy chồng đại gia, tài sản chất cao như núi cũng không hạnh phúc được. Bởi đi bên cạnh một người đàn ông giàu có, chắc chắn phải là người phụ nữ khí chất và bản lĩnh.