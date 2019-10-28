Những lý do phụ nữ sau ly hôn hạnh phúc hơn đàn ông gấp trăm lần

Phụ nữ yêu 28/10/2019 09:37

Đây là những lý do phụ nữ sau ly hôn cảm thấy hạnh phúc hơn, còn đàn ông thì lại lao đao mất điểm tựa.

Một cặp vợ chồng bước ra khỏi tòa, người đàn ông cúi mặt, không nói lời nào. Người đàn bà thì cười rất tươi. Hôm nay, họ chính thức trở thành người dưng ngược lối.

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Phụ nữ sau ly hôn thường hạnh phúc hơn đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao phụ nữ sau ly hôn thường cảm thấy hạnh phúc hơn đàn ông? Lý do thứ nhất, đàn ông ly hôn mất đi một viên ngọc quý, còn đàn bà lại quẳng đi được gánh nặng trên vai.

Lý do thứ hai, đàn ông mất đi người chăm lo cho mình mỗi ngày. Đàn bà hạnh phúc vì không phải cung phụng, chăm lo cho chồng nữa. Từ nay họ chỉ cần chăm sóc con và bản thân.

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Phụ nữ cảm thấy trút bỏ được nhiều gánh nặng - Ảnh minh họa: Internet

Lý do thứ ba, đàn ông mất đi một người yêu mình thật lòng. Còn đàn bà lại buông bỏ được người làm tổn thương mình bấy lâu nay. Sở dĩ đàn ông không cảm thấy hạnh phúc là vì, sau ly hôn còn lâu họ mới tìm được người tốt như người vợ tào khang. Còn đàn bà chắc chắn sẽ tìm được người xứng đáng với bản thân mình.

Lý do thứ tư, đàn ông mất đi hậu phương vững chắc, họ cảm thấy chông chênh và trống trải. Trước đây chuyện gì cũng đã có vợ lo toan, chuyện nhà một tay vợ quán xuyến. Còn bây giờ việc gì cũng phải tự thân làm lấy. Trong khi đó, phụ nữ lại cảm thấy vui vì không còn phải làm cái bóng của bất cứ ai.

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Phụ nữ ly hôn cảm thấy được tự do - Ảnh minh họa: Internet

Lý do thứ năm, đàn ông mất đi chỗ dựa khi thất bại. Còn đàn bà lại cảm thấy nhẹ nhàng vì từ nay cuộc đời của mình không còn dựa dẫm vào ai. Họ không còn phải chịu trách nhiệm với người đàn ông to xác nhưng tâm hồn trẻ thơ.

Lý do thứ sáu, đàn ông mất đi người giúp việc không công. Còn đàn bà thì lại thoát khỏi cuộc sống hầu hạ, cơm bưng nước rót cho người không phải cha mẹ của mình.

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Phụ nữ có nhiều thời gian chăm sóc bản thân nên sẽ xinh đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, đàn bà ly hôn luôn cảm thấy như trút được gánh nặng. Còn đàn ông ly hôn lại cảm thấy chông chênh, vô định.

Theo nghiên cứu, đàn ông hậu ly hôn thường cảm thấy hối hận vì những gì bản thân đã làm. Họ cảm thấy hối hận vì ngày xưa đã không đối xử tốt với vợ. Còn đàn bà khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, họ lại cảm thấy hạnh phúc hơn. Họ có thể ngẩng cao đầu sống cuộc đời mà mình mong ước, xinh đẹp theo cách riêng của mình.

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