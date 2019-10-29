3 kiểu phụ nữ khiến đàn ông tình nguyện gác lại cuộc chơi, ngoan ngoãn ở bên cạnh

Không phải người phụ nữ nào cũng khiến đàn ông tốn nhiều tâm trí để theo đuổi, yêu thương. Chỉ có những kiểu người này mới khiến đàn ông gác lại cuộc chơi, ngoan ngoãn làm một người chồng, người cha tốt.

Trong hôn nhân, phụ nữ cần mạnh mẽ đúng lúc, dịu dàng đúng chỗ để không chịu thiệt thòi. Mạnh mẽ sẽ giúp bạn có được sự tôn trọng của đàn ông. Còn dịu dàng sẽ giúp bạn chiếm được sự yêu thương của anh ấy. Nếu dung hòa được hai tính cách này, chắc chắn đàn ông sẽ ngoan ngoãn ở nhà.

Đây là một trong những kiểu phụ nữ khiến đàn ông mê mẩn cả đời. Bởi ở họ luôn toát ra khí chất, thần thái của một người phụ nữ bản lĩnh. Kiểu người này ít khi dựa dẫm, rất quyết đoán nhưng cũng rất dịu dàng, hiểu chuyện.

Có chính kiến nhưng không kiêu ngạo

Người phụ nữ trong hôn nhân nên nhớ giỏi hơn chồng là dại, dở hơn chồng là thiệt. Vì vậy hãy tự chủ trong mọi chuyện. Mọi việc trong nhà, bạn phải đưa ra ý kiến riêng, không được gật gù theo ý chồng muốn.

Phụ nữ đừng khiến chồng cảm thấy lép vế - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn phải biết khiêm nhường, đừng quá kiêu ngạo. Có thể đưa ra ý kiến của mình nhưng không được dạy đời, huênh hoang đắc thắng trước mặt chồng. Đừng để chồng cảm thấy không được tôn trọng.

Cười nói vui vẻ nhưng phải có khí chất

Một trong những kiểu phụ nữ đàn ông thích là dạng người biết tiết chế cảm xúc của mình. Khi vui đừng cười quá lớn, khi buồn đừng khóc quá dai.

Phụ nữ biết tiết chế cảm xúc luôn được đàn ông thích - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thích những người phụ nữ quá phô trương về mặt cảm xúc. Ví dụ khi nhận được món quà nào đó, đừng nhảy dựng lên và la hét cho cả thế giới biết rằng mình đang hạnh phúc. Đừng để đàn ông “bắt mạch” quá nhanh về tính cách, thói quen và toàn bộ con người của bạn.