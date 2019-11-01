Không muốn ‘nước mắt chan cơm’ khi lấy chồng, phụ nữ đừng bỏ sót một điều nào dưới đây

Chuyện vợ chồng 01/11/2019 14:31

Phụ nữ khổ cả đời vì không biết những điều này, vì vậy hãy đọc bài viết rồi tự khắc cốt ghi tâm, dù ở bất cứ trường hợp nào cũng phải mạnh mẽ, kiên cường.

Hôn nhân khổ sở hay hạnh phúc đều do bản thân bạn. Bạn đã bước vào mối quan hệ đó bằng tâm thế nào và đối diện với mọi thứ ra sao. Muốn cả đời không tốn giọt nước mắt nào, phụ nữ đừng bỏ sót những điều dưới đây.

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Phụ nữ khổ cả đời vì không biết những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Cân nhắc về vấn đề quan hệ trước hôn nhân

Người phụ nữ dại trao đời con gái của mình trước khi có danh phận thì phải chấp nhận “lép vế” trước đàn ông. Đặc biệt, nếu lỡ để mang thai ngoài ý muốn, bạn có thể bị gia đình chồng coi thường.

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Phụ nữ hãy cân nhắc việc quan hệ trước hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Khi bước chân về làm dâu, làm vợ, làm mẹ, bạn đã đứng thấp hơn người ta một bậc. Nếu không biết cư xử khôn khéo, chắc chắn phụ nữ khổ cả đời cũng không biết giãi bày cùng ai. Vì vậy đừng dễ dàng trao thân cho người khác để rồi sống tủi nhục cả đời.

Phụ nữ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải có tri thức

Người phụ nữ hiện đại không có tri thức, không có khả năng tự kiếm tiền thì khổ lắm. Trong hôn nhân, phụ nữ ở nhà nội trợ, ngửa tay xin tiền của chồng thì khổ trăm bề. Đàn ông khi mới cưới luôn bảo sẽ nuôi vợ nhưng thực tế khi có chuyện, họ đều cho rằng vợ ăn bám, ăn hại.

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Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bạn cũng phải có tri thức - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, cách để phụ nữ hạnh phúc là hãy kiếm tiền và tiêu những đồng tiền mình làm ra. Đừng để bản thân trở thành “nô lệ” của đàn ông. Đừng bao giờ trở thành kẻ ăn bám khiến ai cũng chán ghét. Phụ nữ ngày nay nhất định phải đi học, có tri thức để không thua thiệt ai.

Dẹp bỏ tư tưởng “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”

Ai cũng nghĩ việc của đàn ông là xây nhà, kiếm tiền chăm lo cho vợ con. Còn việc của phụ nữ là quán xuyến chuyện nhà cửa. Thực tế quan điểm này đúng nhưng chưa đủ. Ngày nay không chỉ có đàn ông biết kiếm tiền, phụ nữ cũng có khả năng làm việc đó.

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Phụ nữ đừng trông chờ vào đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có phụ nữ lo việc nhà mà đàn ông cũng phải biết phụ giúp vợ. Muốn hôn nhân bền vững, đàn ông phải cùng đàn bà xây tổ ấm, đàn bà phải cùng đàn ông xây nhà. Vợ chồng phải cùng đồng lòng mới giữ được hôn nhân hạnh phúc viên mãn.

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Phụ nữ phải biết buông bỏ những điều này để có cuộc sống an ổn, không sóng gió, không sân hận, không phải đối mặt với nhiều điều trái ngang ở đời.

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