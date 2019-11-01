Phật dạy: Đừng đặt nặng 7 chữ QUÁ này trong tâm, phụ nữ sẽ giàu sang, yên ổn cả đời

Phật dạy phụ nữ phải biết buông bỏ những điều này, tự khắc cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Phụ nữ khi vui đừng cười quá lớn, đừng để trong lúc hưng phấn buột miệng nói những lời khó nghe. Có niềm vui cứ chia sẻ với người xung quanh nhưng nên cẩn thận lời nói, đừng tự cao tự đại, khoe khoang quá nhiều.

Phụ nữ đừng giận quá mất khôn - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những điều phụ nữ nên biết. Khi tức giận nên bình tĩnh hoặc chọn cách im lặng. Bởi những lời nói trong khi giận dữ sẽ giết chết những mối quan hệ tốt. Con quỷ giận dữ trong lòng sẽ khống chế và nuốt trọn phần thiện lương trong con người của bạn.

Quá tính toán dẫn đến đánh mất chân tình

Phụ nữ đừng tính toán thiệt hơn với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ hạnh phúc nhất là người có tâm hồn phóng khoáng. Không vì so đo những điều nhỏ nhặt mà ảnh hưởng đến mối quan hệ xung quanh. Không vì sự ích kỷ, tham lam của bản thân mà đánh mất chân tình. Nên nhớ trong một mối quan hệ, bạn cần cho đi thì mới nhận lại.

Quá đau buồn dẫn đến nản lòng

Phụ nữ đừng vì thất bại nhất thời mà nản chí - Ảnh minh họa: Internet

Có câu thất bại là mẹ thành công. Vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, đừng vì thất bại hôm nay mà ngày mai không bước tiếp nữa. Hãy nhớ ngày hôm nay bạn có thể không là gì cả. Nhưng ngày mai, ngày mốt và sau này, bạn nhất định sẽ thành công nếu giữ vững tinh thần chăm chỉ, cần cù của mình. Ông trời sẽ không phụ lòng người, chỉ cần bạn nỗ lực, mọi việc ắt sẽ tốt đẹp.

Quá ham mê vật chất mà bán rẻ lương tâm

Muốn hạnh phúc, phụ nữ đừng quá tham lam - Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc chỉ là vật tùy thân, vì vậy đừng đặt nặng chuyện phải kiếm tiền bằng mọi giá. Đừng vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm, nhân cách của mình. Muốn hạnh phúc và an yên, hãy kiếm tiền bằng con đường quang minh chính đại. Đừng hạ bệ, đạp đổ người khác để tiến thân.

Quá tham vọng dẫn đến họa sát thân

Công danh càng cao càng khiến bạn mệt mỏi, buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, cách để phụ nữ hạnh phúc là chỉ nên đặt ra duy nhất một mục tiêu. Sau khi đạt được rồi thì hãy tính tiếp. Đừng một lúc đặt ra quá nhiều mục tiêu cho bản thân để dẫn đến cái kết tiền mất tật mang, tay trắng vẫn hoàn trắng tay.

Quá khoe khoang dẫn đến không ai phục

Người đàn bà khôn ngoan không khoe khoang mọi thứ bản thân đang có. Họ không nói quá nhiều về những việc mình đang làm và sẽ làm. Họ chỉ lặng lẽ thực hiện đến khi đạt được thành công. Còn người ba hoa, khoe khoang, nói nhiều làm ít thường không giành được sự tín nhiệm của người khác, thậm chí còn bị chán ghét.