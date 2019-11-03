4 cách cư xử điển hình của đàn ông tồi, phụ nữ tránh càng xa càng tốt

Chuyện vợ chồng 03/11/2019 09:01

Dưới đây là những cách cư xử phổ biến của những gã đàn ông tồi, suốt đời chỉ giỏi làm khổ phụ nữ chứ không có khả năng mang lại hạnh phúc cho bất cứ ai.

Không chỉ thô lỗ, những gã đàn ông tồi còn có những cách cư xử khiến phụ nữ phải lao đao, lận đận suốt cuộc đời.

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Đàn ông tồi thường có những cách hành xử kiểu này - Ảnh minh họa: Internet

Cãi vã liền đòi chấm dứt mối quan hệ

Người đàn ông tệ bạc thường có cách hành xử cộc cằn và thô lỗ. Họ thường lấy hai từ “ly hôn” ra để dọa dẫm, ép người phụ nữ đến bước đường cùng. Đây đích thị là kiểu cư xử của những gã đàn ông không ra gì. Nếu lấy phải người chồng như thế này, phụ nữ sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bởi khi vợ chồng cãi nhau, anh ta luôn đe dọa và hành hạ tinh thần của bạn.

Bới móc khuyết điểm

Đàn ông thường xuyên bới móc khuyết điểm của phụ nữ không phải là người tốt. Họ luôn soi mói và ghi nhớ những lỗi lầm nhỏ nhặt của bạn. Kiểu đàn ông này khá ích kỷ, không bao giờ bao dung cho bạn.

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Đàn ông không tốt thường bới móc khuyết điểm của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Giả sử bạn mắc sai lầm gì đó, họ sẽ bới móc cho bằng được. Thậm chí họ còn ghi nhớ để sau này mang ra đay nghiến, chỉ trích bạn. Nếu lấy phải kiểu người này, bạn sẽ mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần vì suốt ngày phải nghe những lời phán xét từ anh ấy.

Sẵn sàng cãi nhau trước mặt con cái

Kiểu đàn ông này không muốn giữ thể diện cho bạn. Đồng thời họ cũng chẳng quan tâm đến chuyện con cái có tôn trọng cha mẹ hay không. Họ không quan tâm đến việc bạn có cảm thấy xấu hổ với người ngoài hay không.

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Đàn ông tồi thường làm nhục vợ trước mặt con cái - Ảnh minh họa: Internet

Họ chỉ quan tâm đến bản thân và sẵn sàng “ăn thua đủ” với bạn ngay trước mặt con cái. Nếu lấy phải kiểu chồng này, bạn sẽ phải tổn thương nặng nề vì những lời nói, hành động của chồng dành cho mình.

Giận dai

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Đàn ông giận dai khiến phụ nữ khổ sở - nh minh họa: Internet

Đàn ông có tính cách này chắc chắn là người ích kỷ, có tính đàn bà. Trong một mối quan hệ, họ luôn giận dỗi, buộc bạn phải làm hòa trước. Nếu sống chung với kiểu người này, bạn sẽ cảm thấy bản thân như đang chăm một đứa trẻ to xác. Chắc chắn khi đó bạn sẽ vô cùng mệt mỏi vì vừa phải chăm con, vừa phải dỗ dành chồng để gia đình được êm ấm.

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