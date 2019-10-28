Vợ chồng nào rơi vào tình trạng này, ly hôn là giải pháp tốt nhất

Chuyện vợ chồng 28/10/2019 09:30

Vợ chồng ly hôn trong những trường hợp này là giải pháp thích hợp, thà ra đi trong hòa bình để xoa dịu tổn thương còn hơn ở lại để nỗi đau không bao giờ lành.

Ly hôn đôi khi không phải là điều buồn nhất mà là điều tốt nhất cho cả hai. Bởi khi rơi vào tình trạng này, nếu không buông bỏ, bạn sẽ rất khổ sở.

Không còn gần gũi thân xác

Nhiều cặp vợ chồng ly hôn khi không còn mặn nồng chuyện giường chiếu. Trong hôn nhân, vấn đề tình dục rất quan trọng. Khi "chuyện ấy" hòa hợp, vợ chồng sẽ gắn kết, yêu thương nhau hơn.

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Nhiều cặp vợ chồng ly hôn khi chuyện chăn gối không còn hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Khi chuyện chăn gối đã nguội lạnh, hạnh phúc lứa đôi đã không còn. Đôi khi buông bỏ là giải pháp tốt nhất để chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc này.

Không còn ở bên nhau khi cần 

Vợ chồng phải sát cánh cùng nhau trong những lúc khó khăn, vất vả nhất. Một khi đã không còn cần nhau trong thời khắc sóng gió đồng nghĩa với đổ vỡ. Khi không còn muốn san sẻ hay cần sự hiện diện của người kia trong cuộc đời của mình nữa, tốt nhất là nên ly hôn.

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Mối quan hệ rạn nứt khi vợ chồng không còn cần nhau - Ảnh minh họa: Internet

Giữa vợ chồng chỉ cần một sự lạnh nhạt, lãnh đạm thôi cũng sẽ khiến mối quan hệ dần rơi vào bế tắc. Khi không còn xem người kia là quan trọng thì nên để người ấy ra đi. Nếu không còn lý do gì để hàn gắn được nữa thì nên giải thoát cho mình cũng như cho người ấy.

Hay chán chường, thường xuyên nghĩ về ly hôn

Ly hôn là một trong những từ cấm kỵ trong hôn nhân. Nhưng nếu bạn thường xuyên nghĩ và nói về vấn đề này, chắc chắn bạn đã không còn xem trọng mối quan hệ này nữa. Khi đó, bạn sẽ rất mệt mỏi, người kia cũng chẳng vui sướng gì.

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Cách tốt nhất cho cuộc hôn nhân không hạnh phúc là nên ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Khoảnh khắc nghĩ đến hai từ ly hôn, có lẽ cuộc hôn nhân của bạn đã không còn cứu vãn được nữa. Khi đó hãy quyết định theo con tim mình mách bảo, đừng dùng dằng làm khổ cả hai.

Không còn ghen tuông

Ghen tuông là gia vị trong hôn nhân. Một khi không còn ghen, chắc chắn bạn đã không còn yêu thương đối phương. Một nồi lẩu nếu mất đi gia vị sẽ không thể thành món ăn ngon.

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Vợ chồng không còn ghen tuông có nghĩa là đã hết tình hết nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân cũng vậy, khi đã mất đi gia vị ghen tuông vì mọi thứ sẽ trở nên nhạt nhẽo. Cả hai ở bên nhau như cái xác không hồn, chẳng còn chút tình cảm thì nên chấm dứt mọi thứ trong hòa bình. 

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