Đàn ông càng ‘xem nhẹ’ những điều này càng khiến phụ nữ chết tâm

Chuyện vợ chồng 19/10/2019 10:22

Đàn ông vô tâm thường nghĩ phụ nữ phức tạp, đòi hỏi vô lý nhưng thực tế có những chuyện đơn giản thế này họ cũng chẳng bao giờ làm được cho vợ.

Đàn ông thường khó chịu mỗi lần vợ bảo “anh cần quan tâm đến gia đình nhiều hơn, anh cần dành nhiều thời gian cho con”. Bởi họ cảm thấy bản thân quá bận rộn nên không thể ôm đồm thêm việc nào khác. Họ nghĩ những đòi hỏi của vợ là vô lý.

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Đàn ông vô tâm thường xem nhẹ những điều này làm tổn thương vợ - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng thực tế, đàn ông chẳng hiểu gì về lòng dạ của phụ nữ. Họ chưa một lần lắng nghe, để tâm đến vợ thì làm sao biết thật ra phụ nữ rất đơn giản. Trên thực tế, phụ nữ chỉ cần chồng không xem nhẹ những điều này và làm tổn thương vợ hết lần này đến lần khác.

Sự động viên ủng hộ

Đàn ông vô tâm thường chẳng thèm để ý đến những việc vợ làm. Họ nghĩ đàn bà phải ở nhà nội trợ, chuyện xã hội đã có đàn ông lo. Họ thích vợ quanh quẩn bên xó bếp, lúc nào cũng phải “dưới cơ” chồng. Người nào kiếm tiền giỏi hơn chồng là dại, người nào giỏi giang hơn chồng là hôn nhân không hạnh phúc.

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Đàn ông hãy dành cho vợ nhiều lời khen ngợi để động viên - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường có tính bảo thủ. Họ xem thường những việc vợ làm. Họ xem nhẹ lời động viên, ủng hộ công việc của vợ. Nhưng phụ nữ lại thèm khát nhận được sự quan tâm của chồng. Giống đàn ông, phụ nữ làm việc gì cũng cần người bạn đời đứng sau làm hậu phương. Có như vậy họ mới yên tâm và cảm thấy tự tin.

Nhưng dường như những ông chồng vô tâm lại chẳng thèm quan tâm. Họ thường cho rằng đàn ông cần sự nghiệp, đàn bà thì không. Đàn ông phải có sự nghiệp thiên hạ mới nể, còn đàn bà chỉ cần lo cho gia đình là được, những việc khác không quan trọng.

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Phụ nữ rất cần một lời khen và an ủi từ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hạn như việc nhà, đàn ông mặc định đó là chuyện phụ nữ phải làm. Việc vợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa đã trở thành điều quen thuộc đối với họ. Vì vậy khi vợ than mệt, họ cũng chỉ thở dài “có mỗi việc nhà làm cũng không xong”. Chẳng ai mở lời động viên vợ, chẳng ai cảm thấy biết ơn vì được ăn món ngon và ở trong một căn nhà sạch sẽ.

Niềm tin

Phụ nữ thường xem trọng niềm tin, còn đàn ông thì đem lòng tin của vợ quăng mất. Vợ ở nhà tin chồng sẽ không thay lòng, chồng ở bên ngoài ôm ấp vài ba cô. Vợ ở nhà tin chồng có công việc bận nên về trễ, chồng ở ngoài chén tạc chén thù với bạn bè.

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Phụ nữ cần lòng tin ở đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dường như đã quá xem nhẹ lòng tin của phụ nữ nên chẳng ngại làm vợ tổn thương. Họ nghĩ chỉ cần nói ngọt vài câu là vợ sẽ tha thứ. Nhưng thực tế, đàn bà chết tâm còn lâu mới tin thêm lần nữa.

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