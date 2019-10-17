Vừa mới ly hôn, phụ nữ hãy nói không với những việc này

Sau ly hôn, cuộc sống của phụ nữ ban đầu khá chênh vênh. Giống như bạn vừa rơi xuống vực sâu, xung quanh chẳng có gì để bám víu. Nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Phụ nữ sau ly hôn hãy mạnh mẽ, kiên cường và nói không với những việc này.

Vì vậy đừng lên mạng xã hội than vãn để được người khác thương hại. Nên nhớ chỉ có bản thân bạn mới có thể cứu mình thoát khỏi nỗi đau này.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ , bạn đừng cố gắng cho cả thế giới biết rằng bạn đang rất đau khổ. Bởi người ta chỉ làm bạn tổn thương nhiều hơn mà thôi. Những lời nói vu vơ, vô tâm của người khác trên mạng sẽ khiến tâm trạng của bạn nặng nề và mệt mỏi hơn.

Đay nghiến, nguyền rủa người kia

Phụ nữ khôn ngoan không nguyền rủa chồng cũ - Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện đã qua rồi, xem như cả hai đã hết duyên hết nợ. Thời gian sau này không có nhau, bạn phải sống thật tốt, đừng để người đó ám ảnh tâm trí mình thêm nữa. Hoặc có vô tình nhắc về đối phương, bạn cũng chẳng cần đay nghiến. Bởi dù gì cả hai cũng đã từng có với nhau khoảng thời gian tươi đẹp.

Khi buồn vẫn gọi điện thoại

Muốn được tôn trọng, đây là một trong những điều phụ nữ không nên làm sau ly hôn. Đừng để người kia chán ghét và khinh thường bạn. Nếu có buồn, hãy tìm đến những niềm vui khác. Chứ đừng tìm mọi cách liên lạc khóc lóc, kể lể với người kia rằng bạn đang rất cô đơn.

Yêu một ai đó

Muốn hạnh phúc, phụ nữ đừng vội đem lòng yêu thương một người khác - Ảnh minh họa: Internet

Vừa mới ly hôn, phụ nữ đừng dại ngã vào lòng ai đó. Bởi nếu chỉ yêu đại để quên người cũ, bạn sẽ làm tổn thương đối phương cũng như bản thân mình. Nếu chỉ lợi dụng người kia để khỏa lấp nỗi trống trải trong lòng thì tốt nhất nên dừng lại. Hãy chờ cho đến khi sẵn sàng mở lòng với người khác rồi hẵng yêu.

Ép bản thân phải quên hay không được khóc

Phụ nữ đừng hà khắc với bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Sau đổ vỡ, đừng ép bản thân phải mạnh mẽ. Hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, cảm giác cố quên chẳng khác gì ép bản thân phải nhớ. Bên cạnh đó, đừng ép bản thân không được khóc.

Đừng cố gồng mình khi trong lòng vô cùng khó chịu. Hãy khóc thật lớn một trận rồi buông bỏ tất cả làm lại từ đầu. Khóc không khiến bạn yếu đuối, mà sẽ giúp bạn vơi đi những nỗi đau trong lòng.