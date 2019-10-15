Khi cãi nhau, vợ khôn ngoan tránh làm những điều này với chồng

Chuyện vợ chồng 15/10/2019 15:46

Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình, nhưng người vợ khôn ngoan phải biết dừng lại đúng thời điểm, đừng chạm đến ranh giới nguy hiểm trong hôn nhân.

Trong gia đình, phụ nữ được ví như nước, hiền hòa và nhẹ nhàng mang đến vượng khí cho ngôi nhà. Vì vậy, khi xảy ra mâu thuẫn với chồng, hãy dùng sự dịu dàng của mình để xoa dịu không khí căng thẳng. Nhất là khi vợ chồng cãi nhau, phụ nữ tuyệt đối đừng làm những điều này.

Không nói lời thô tục

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Vợ chồng cãi nhau đừng dùng lời thô tục - Ảnh minh họa: Internet

Điều cấm kỵ nhất trong khi cãi nhau là sử dụng những lời lẽ thô tục, mắng chửi đối phương. Vợ khôn ngoan đừng nóng giận mất khôn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Nếu dùng lời nói thô tục mắng nhiếc nhau, bạn sẽ rất khó nhìn mặt người bạn đời của mình. Bạn sẽ rất khó lấy lại hình tượng của mình trong mắt chồng.

Dùng nước mắt để giải quyết vấn đề

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Phụ nữ đừng dùng nước mắt để chế ngự chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ có đàn bà dại mới khóc bù lu bù loa, trách móc chồng tệ bạc. Còn đàn bà khôn ngoan sẽ không dùng nước mắt để đánh vào điểm yếu của đàn ông. Điều này chỉ khiến chồng có cái nhìn không tốt về bạn. Họ sẽ nghĩ bạn yếu đuối và dùng điều đó để công kích bạn.

Xưng hô "mày tao"

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Khi tức giận cần kiểm soát lời nói, cách xưng hô của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi tức giận đừng xưng hô “mày tao” với chồng. Thông thường khi nóng giận, ai cũng muốn nói cho đã miệng, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng khi nguôi giận rồi mới cảm thấy hối hận vì những gì đã nói ra. Việc xưng hô theo kiểu chợ búa này thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người bạn đời của mình, dễ dẫn đến rạn nứt tình cảm.

Nói lan man, dài dòng

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Phụ nữ đừng nói lan man, dài dòng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người phụ nữ khi tức giận thường vừa khóc vừa kể lể lan man, dài dòng. Họ không tiết chế được cảm xúc nên khiến cuộc trò chuyện dễ lạc sang một hướng khác. Điều này khiến đối phương không hiểu ý bạn nói, khiến hiềm khích ngày càng lớn không hóa giải được. Vì vậy phụ nữ nên nói đúng trọng tâm, đừng kể lể dài dòng.

So sánh chồng với người khác

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Phụ nữ khôn không so sánh chồng với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông trọng sĩ diện, vì vậy họ không thể chịu được cảm giác bị vợ so sánh với người khác. Thế nên phụ nữ hãy khôn khéo trong cách cư xử. Đừng bao giờ so sánh chồng với người khác để hạ thấp chồng. 

Chiến tranh lạnh

Trong hôn nhân, vợ chồng cứ chiến tranh lạnh, mối quan hệ sẽ dễ rạn nứt. Nếu cứ giữ ấm ức trong lòng, không ai lên tiếng giải thích sẽ khiến vợ chồng ngày càng không hiểu nhau. Mà một khi đã không hiểu nhau thì hôn nhân đổ vỡ là chuyện sớm muộn.

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