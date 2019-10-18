Những kiểu ngủ của vợ chồng báo hiệu khả năng ly dị đến 99,9%

Chuyện vợ chồng 18/10/2019 11:26

Chỉ cần nhìn vào cách ngủ của vợ chồng là biết ngay hôn nhân đổ vỡ hay không, chắc chắn đúng đến 99,9%.

Đời sống chăn gối vợ chồng phản ánh cuộc hôn nhân đó đang mặn nồng hay bế tắc. Nếu cả hai có những tư thế ngủ như thế này, hôn nhân đang có dấu hiệu rạn nứt, đổ vỡ.

Lưng đối lưng

Khi tình cảm còn mặn nồng, vợ chồng sẽ ôm nhau ngủ. Dường như chẳng có sóng gió nào bên ngoài có thể ngăn cản được cái ôm nồng thắm của họ. Nhưng khi tình cảm đã rạn nứt, hôn nhân đổ vỡ, họ sẽ quay lưng về nhau và mạnh ai nấy ngủ.

hon nhan do vo 1
Hôn nhân dễ đổ vỡ khi đời sống chăn gối không còn mặn nồng - Ảnh minh họa: Internet

Điều này thể hiện tình cảm đã không còn. Thậm chí cả hai không còn muốn đối diện với nhau, nói gì đến những cái ôm hay nụ hôn chúc ngủ ngon. Nếu vợ chồng bạn đang xảy ra tình trạng này, hãy thẳng thắn nói chuyện để cùng tìm ra giải pháp tốt nhất cho cuộc hôn nhân này.

Không chạm vào người kia

hon nhan do vo 2
Vợ chồng không chạm vào nhau khi ngủ, tình cảm dần rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Một khi đã không muốn chạm vào đối phương khi ngủ, chắc chắn giữa cả hai đã chán nhau đến tận cổ. Đây là dấu hiệu hôn nhân đổ vỡ rõ ràng nhất. Trong một mối quan hệ, nếu tình trạng lạnh nhạt này liên tục xảy ra, bạn nên chuẩn bị tâm lý. Bởi có lẽ chồng hết yêu vợ hoặc vợ không còn chút tình cảm gì với chồng nữa.

Cuộn chăn về phía mình

hon nhan do vo 3
Vợ chồng hạnh phúc hay không thể hiện qua tư thế ngủ của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Hành động tranh giành một chiếc chăn thể hiện rõ ràng tình cảm vợ chồng đã nguội lạnh. Nếu người kia cuộn hết chăn về phía mình, chứng tỏ họ đã không còn muốn nhường nhịn người bạn đời của mình nữa. Đến chiếc chăn họ cũng không muốn nhường thì những chuyện khác chắc chắn sẽ tranh giành, hơn thua với nhau.

Tạo khoảng cách trên giường

hon nhan do vo 4
Vợ chồng tạo khoảng cách trên giường thể hiện hôn nhân rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Điều này thể hiện sự phân chia khoảng cách và dần đẩy đối phương ra khỏi cuộc đời của mình. Giữa cả hai đã mất đi sự thân mật, gắn kết. Nếu mối quan hệ xảy ra điều này, nhất định cả hai đã có tâm lý đề phòng lẫn nhau. Họ chẳng khác gì hai con người xa lạ nằm trên một chiếc giường.

Nếu vợ chồng chán nhau đến mức không còn hứng thú trong “chuyện ấy”, sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi.

10 điều giúp phụ nữ ‘xem nhẹ’ ĐƯỢC MẤT để xinh đẹp và yêu đời hơn mỗi ngày

10 điều giúp phụ nữ ‘xem nhẹ’ ĐƯỢC MẤT để xinh đẹp và yêu đời hơn mỗi ngày

Phụ nữ hạnh phúc và xinh đẹp là khi biết yêu thương, quan tâm đến bản thân và gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, không đắn đo được mất trong cuộc đời này.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu hôn nhân đổ vỡ vợ chồng chán nhau đời sống vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 10 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 10 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 7 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?