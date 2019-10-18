Những kiểu ngủ của vợ chồng báo hiệu khả năng ly dị đến 99,9%

Đời sống chăn gối vợ chồng phản ánh cuộc hôn nhân đó đang mặn nồng hay bế tắc. Nếu cả hai có những tư thế ngủ như thế này, hôn nhân đang có dấu hiệu rạn nứt, đổ vỡ.

Điều này thể hiện tình cảm đã không còn. Thậm chí cả hai không còn muốn đối diện với nhau, nói gì đến những cái ôm hay nụ hôn chúc ngủ ngon. Nếu vợ chồng bạn đang xảy ra tình trạng này, hãy thẳng thắn nói chuyện để cùng tìm ra giải pháp tốt nhất cho cuộc hôn nhân này.

Khi tình cảm còn mặn nồng, vợ chồng sẽ ôm nhau ngủ. Dường như chẳng có sóng gió nào bên ngoài có thể ngăn cản được cái ôm nồng thắm của họ. Nhưng khi tình cảm đã rạn nứt, hôn nhân đổ vỡ , họ sẽ quay lưng về nhau và mạnh ai nấy ngủ.

Không chạm vào người kia

Vợ chồng không chạm vào nhau khi ngủ, tình cảm dần rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Một khi đã không muốn chạm vào đối phương khi ngủ, chắc chắn giữa cả hai đã chán nhau đến tận cổ. Đây là dấu hiệu hôn nhân đổ vỡ rõ ràng nhất. Trong một mối quan hệ, nếu tình trạng lạnh nhạt này liên tục xảy ra, bạn nên chuẩn bị tâm lý. Bởi có lẽ chồng hết yêu vợ hoặc vợ không còn chút tình cảm gì với chồng nữa.

Cuộn chăn về phía mình

Vợ chồng hạnh phúc hay không thể hiện qua tư thế ngủ của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Hành động tranh giành một chiếc chăn thể hiện rõ ràng tình cảm vợ chồng đã nguội lạnh. Nếu người kia cuộn hết chăn về phía mình, chứng tỏ họ đã không còn muốn nhường nhịn người bạn đời của mình nữa. Đến chiếc chăn họ cũng không muốn nhường thì những chuyện khác chắc chắn sẽ tranh giành, hơn thua với nhau.

Tạo khoảng cách trên giường

Vợ chồng tạo khoảng cách trên giường thể hiện hôn nhân rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Điều này thể hiện sự phân chia khoảng cách và dần đẩy đối phương ra khỏi cuộc đời của mình. Giữa cả hai đã mất đi sự thân mật, gắn kết. Nếu mối quan hệ xảy ra điều này, nhất định cả hai đã có tâm lý đề phòng lẫn nhau. Họ chẳng khác gì hai con người xa lạ nằm trên một chiếc giường.

Nếu vợ chồng chán nhau đến mức không còn hứng thú trong “chuyện ấy”, sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi.