Lý do phụ nữ lấy chồng ai cũng trở thành ‘sư tử Hà Đông’ đanh đá, lắm lời

Chuyện vợ chồng 04/11/2019 14:58

Nhiều người thắc mắc tại sao phụ nữ lấy chồng thường từ mèo con hiền lành bỗng trở thành “sư tử Hà Đông” hung dữ khiến chồng khiếp sợ.

Nhiều ông chồng thường ví vợ mình là sư tử hung dữ. Phụ nữ trong mắt chồng lúc nào cũng dữ dằn, chẳng dịu dàng nết na, biết chiều chuộng như những cô nhân tình ngoài kia. Thế nhưng, đọc bài này xong, đàn ông sẽ hiểu lý do tại sao vợ lại biến thành người như vậy.

phu nu lay chong 1
Phụ nữ lấy chồng ai rồi cũng thay đổi tâm tính - Ảnh minh họa: Internet

Chồng để vợ ôm đồm hết việc nhà, chăm con

Đàn ông luôn nghĩ việc nhà là của phụ nữ, còn việc của bản thân là ra ngoài kiếm tiền. Vì vậy họ thường dồn hết việc cho vợ và không san sẻ bất cứ điều gì. Tất nhiên vẫn có những ông chồng phụ vợ việc nhà, nhưng đa số đều phó thác cho vợ. Với họ, phụ nữ lấy chồng là phải biết nội trợ, cơm nước, chăm con.

phu nu lay chong 2
Vợ lắm lời vì chồng không phụ giúp vợ việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Những điều này biến thành áp lực khiến phụ nữ vô cùng mệt mỏi và tủi thân. Nhiều người tưởng việc nhà nhẹ nhàng lắm nhưng thật sự đã chiếm hết thời gian của họ. Mỗi ngày phụ nữ quần quật lo cơm nước, con cái, chẳng có thời gian chăm sóc bản thân.

Đối với những chị em đi làm bên ngoài còn kinh khủng hơn. Vừa phải lo chu toàn việc ở công ty vừa phải về nhà cơm nước cho chồng con. Tâm trạng của họ lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi. Vì vậy phụ nữ thường xuyên cáu giận, bực dọc đều có lý do.

Chồng không hiểu tâm trạng, cảm xúc của vợ

Phụ nữ thường thích được quan tâm, còn đàn ông lại vô tâm. Hầu như rất ít đàn ông để ý đến cảm xúc của vợ. Vợ vui buồn, tức giận, phẫn nộ ra sao cũng chẳng hề để tâm.

phu nu lay chong 3
Vợ tủi thân, cô đơn vì chồng không quan tâm đến cảm xúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Điều đó dần hình thành tính cách vô tâm, vô tình của đàn ông. Mà một khi đàn ông vô tâm, phụ nữ lại càng muốn chồng để mắt đến mình nhiều hơn. Vì vậy họ thường xuyên càm ràm, cằn nhằn chồng phải quan tâm đến vợ, đến gia đình của mình.

Chồng xem việc vợ làm là đương nhiên, vì vậy không tỏ lòng biết ơn

Muốn hôn nhân hạnh phúc, đàn ông nên biết tỏ lòng biết ơn về những việc vợ làm. Phụ nữ đã rất vất vả, hãy dành cho họ sự yêu thương và quan tâm tốt nhất. Đừng để họ cảm thấy cô đơn, tủi thân và “đói khát” tình yêu từ người chồng của mình.

phu nu lay chong 4
Đàn ông nên quan tâm hơn đến những việc vợ đã hy sinh vì mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu là người chồng tử tế, lâu lâu hãy tặng quà, tạo bất ngờ và nói lời cảm ơn những cống hiến của vợ. Đàn ông nên nhớ lời cảm ơn của bạn sẽ giúp cô ấy có thêm động lực để tiếp tục hy sinh, tận tụy.

5 ‘lỗ đen’ khiến hôn nhân đổ vỡ, tình cảm vợ chồng rạn nứt mà hầu như không ai nhận ra

5 ‘lỗ đen’ khiến hôn nhân đổ vỡ, tình cảm vợ chồng rạn nứt mà hầu như không ai nhận ra

Dưới đây là những “lỗ đen” khiến hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng xảy ra nhiều xích mích, cãi vã không dứt, tuy nhiên hầu hết mọi người đều phớt lờ, không hề để ý.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân hạnh phúc đàn ông vô tâm chồng tử tế

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 51 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?