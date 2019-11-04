Lý do phụ nữ lấy chồng ai cũng trở thành ‘sư tử Hà Đông’ đanh đá, lắm lời

Nhiều ông chồng thường ví vợ mình là sư tử hung dữ. Phụ nữ trong mắt chồng lúc nào cũng dữ dằn, chẳng dịu dàng nết na, biết chiều chuộng như những cô nhân tình ngoài kia. Thế nhưng, đọc bài này xong, đàn ông sẽ hiểu lý do tại sao vợ lại biến thành người như vậy.

Những điều này biến thành áp lực khiến phụ nữ vô cùng mệt mỏi và tủi thân. Nhiều người tưởng việc nhà nhẹ nhàng lắm nhưng thật sự đã chiếm hết thời gian của họ. Mỗi ngày phụ nữ quần quật lo cơm nước, con cái, chẳng có thời gian chăm sóc bản thân.

Đàn ông luôn nghĩ việc nhà là của phụ nữ, còn việc của bản thân là ra ngoài kiếm tiền. Vì vậy họ thường dồn hết việc cho vợ và không san sẻ bất cứ điều gì. Tất nhiên vẫn có những ông chồng phụ vợ việc nhà, nhưng đa số đều phó thác cho vợ. Với họ, phụ nữ lấy chồng là phải biết nội trợ, cơm nước, chăm con.

Đối với những chị em đi làm bên ngoài còn kinh khủng hơn. Vừa phải lo chu toàn việc ở công ty vừa phải về nhà cơm nước cho chồng con. Tâm trạng của họ lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi. Vì vậy phụ nữ thường xuyên cáu giận, bực dọc đều có lý do.

Chồng không hiểu tâm trạng, cảm xúc của vợ

Phụ nữ thường thích được quan tâm, còn đàn ông lại vô tâm. Hầu như rất ít đàn ông để ý đến cảm xúc của vợ. Vợ vui buồn, tức giận, phẫn nộ ra sao cũng chẳng hề để tâm.

Vợ tủi thân, cô đơn vì chồng không quan tâm đến cảm xúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Điều đó dần hình thành tính cách vô tâm, vô tình của đàn ông. Mà một khi đàn ông vô tâm, phụ nữ lại càng muốn chồng để mắt đến mình nhiều hơn. Vì vậy họ thường xuyên càm ràm, cằn nhằn chồng phải quan tâm đến vợ, đến gia đình của mình.

Chồng xem việc vợ làm là đương nhiên, vì vậy không tỏ lòng biết ơn

Muốn hôn nhân hạnh phúc, đàn ông nên biết tỏ lòng biết ơn về những việc vợ làm. Phụ nữ đã rất vất vả, hãy dành cho họ sự yêu thương và quan tâm tốt nhất. Đừng để họ cảm thấy cô đơn, tủi thân và “đói khát” tình yêu từ người chồng của mình.

Đàn ông nên quan tâm hơn đến những việc vợ đã hy sinh vì mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu là người chồng tử tế, lâu lâu hãy tặng quà, tạo bất ngờ và nói lời cảm ơn những cống hiến của vợ. Đàn ông nên nhớ lời cảm ơn của bạn sẽ giúp cô ấy có thêm động lực để tiếp tục hy sinh, tận tụy.