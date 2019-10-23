Phụ nữ khổ đau cả đời khi trông mong 2 điều này từ người đàn ông tệ bạc

Nếu cứ trông chờ 2 điều này từ người đàn ông tệ bạc , phụ nữ sẽ mang đau khổ suốt đời, không bao giờ có được hạnh phúc như mình mong muốn.

Nếu thường xuyên nhắn tin nhắc nhở chồng ăn cơm đúng giờ, không được làm việc quá sức, thì hãy dành những lời đó cho bản thân. Bởi bạn cũng cần được đối xử dịu dàng, xứng đáng được yêu thương như vậy.

Phụ nữ đừng nghĩ sự yêu thương, bao dung của mình sẽ thay đổi được bản chất vô tâm của đàn ông. Thay vì cứ chờ đợi họ thay đổi, bạn hãy dành thời gian yêu thương bản thân nhiều hơn.

Đàn ông vô tâm, phụ nữ đừng mong anh ấy sẽ thay tâm đổi tính - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sẽ không vì sự hy sinh, tận tâm của bạn mà thay tâm. Họ chỉ lợi dụng sự nhẹ dạ của bạn để làm bạn tổn thương nhiều hơn mà thôi. Thế nên cách để phụ nữ hạnh phúc là đừng nhìn vào sự vô tâm của đàn ông, hãy biết quan tâm chính mình.

Mong đàn ông an phận bên vợ con

Đàn ông có chân, bạn không thể nào cứ giữ họ ở bên cạnh mãi được. Có câu đàn ông ở nhà là của mình, bước ra đường đã là của thiên hạ. Khi đó họ ngả nghiêng với ai, làm những gì bạn cũng chẳng kiểm soát hết được. Vì vậy đừng trông mong người chồng sẽ một lòng một dạ với vợ con.

Nhiều người đàn ông chẳng chịu an phận bên một người - Ảnh minh họa: Internet

Bản tính đàn ông là ham mê chinh phục, thích "của lạ". Người ta thường nói có những giai đoạn trong hôn nhân luôn “thôi thúc” đàn ông ngoại tình. Đó là giai đoạn vợ mang thai, vợ ở cữ, vợ xấu xí… Khi đã chán vợ, họ sẽ có “động lực” để đi tìm những mối quan hệ khác.

Phụ nữ đừng bắt ép một người ở bên cạnh mình suốt đời - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng cố thay đổi tính lăng nhăng của chồng. Việc bạn nên làm đó là chấp nhận và tập thích nghi. Nếu không chịu đựng được nữa thì buông tay, tự đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình, chứ đừng khổ sở tìm cách níu kéo.