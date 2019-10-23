Nếu gặp người phụ nữ có 6 chữ KHÔNG này, đàn ông phải ‘cưới ngay kẻo lỡ’

Phụ nữ yêu 23/10/2019 10:45

Thích ngắm gái đẹp, chân dài eo thon nhưng đây mới là những người phụ nữ đàn ông muốn lấy làm vợ, nguyện dùng cả đời này để bảo vệ, che chở hết lòng.

Phụ nữ biết nói không với những điều này luôn được đàn ông yêu thương, nể trọng, ai gặp cũng muốn “cưới ngay kẻo lỡ”.

Không ích kỷ

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Những người phụ nữ đàn ông muốn lấy làm vợ là kiểu người không ích kỷ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những người phụ nữ đàn ông muốn lấy làm vợ. Người phụ nữ không ích kỷ sẽ biết cách chăm sóc gia đình chu toàn. Họ biết cách quan tâm, lo lắng cho người khác. Không chỉ là chồng con mà còn cha mẹ, anh chị em nhà chồng. Người như thế này sẽ có tấm lòng bao dung, rộng lượng và không để bụng những chuyện nhỏ nhặt.

Không đua đòi

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Đàn ông thích phụ nữ không đua đòi - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông thích nhất phụ nữ không đua đòi, không chạy theo hàng hiệu đắt tiền, không học đòi người khác tiêu tiền hoang phí.

Người phụ nữ trong hôn nhân cần phải biết tiết kiệm, không nhiều thì ít, có vậy kinh tế gia đình mới vượng phát. Chồng mới yên tâm công tác và con cái sẽ được học hành đàng hoàng hơn.

Không mít ướt

Người đàn ông sợ nhất là nước mắt của phụ nữ. Chỉ cần thấy phụ nữ khóc, họ đã buông vũ khí đầu hàng. Nhưng phụ nữ luôn dùng nước mắt để giải quyết vấn đề sẽ phản tác dụng. Một hai lần đàn ông sẽ nhường nhịn, nhưng quá nhiều lần sẽ khiến họ chán ngán.

Không dựa dẫm

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Phụ nữ sống đừng quá dựa dẫm vào người khác - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng bao giờ có suy nghĩ dựa dẫm vào đàn ông. Đừng nghĩ tiền của chồng cũng là tiền của mình. Và đừng nghĩ chồng sẽ ở bên cạnh nuôi mình cả đời, bản thân không cần phải vất vả. Bởi đàn ông ghét nhất người phụ nữ dựa dẫm, ỷ lại. Họ không thích người vợ suốt ngày xòe tay xin tiền, hoặc người khóc bù lu bù loa mỗi lần có chuyện khó khăn. Thế nên phụ nữ hãy mạnh mẽ, đừng quá ỷ lại vào đàn ông.

Không tham vọng

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Đàn ông sợ kiểu phụ nữ quá tham vọng - Ảnh minh họa: Internet

Người tham vọng sẽ không có được hạnh phúc. Bởi họ luôn chạy theo hào quang, tiền bạc, địa vị nên tâm thế lúc nào cũng không yên ổn. Đàn ông cực kỳ sợ người phụ nữ có quá nhiều tham vọng. Vì người tham vọng sẽ không toàn tâm ở bên cạnh một người. Lòng dạ của họ sẽ ngả nghiêng khi có ai đó cho họ địa vị và vật chất.

Không bắt cá hai tay

Phản bội là điều đàn ông ghét nhất ở phụ nữ. Cánh mày râu vốn trọng sĩ diện, vì vậy họ sẽ không bỏ qua cho người đã cắm sừng mình. Bởi vậy kiểu phụ nữ chung thủy luôn lọt vào tầm ngắm của đàn ông và sẽ cưới ngay không chần chừ.

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