Những câu nói THÔ nhưng THẬT giúp phụ nữ khôn lên mỗi ngày

Phụ nữ yêu 19/10/2019 10:05

Dưới đây là những câu nói "thô nhưng thật" giúp phụ nữ khôn ngoan, sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Đây là những câu nói giúp phụ nữ khôn ngoan, bản lĩnh hơn. Chị em nên "lận lưng" để không bị người khác xem thường.

1. Thái độ của tôi có thay đổi hay không đều phụ thuộc vào thái độ của bạn.

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Phụ nữ khôn ngoan nên biết cách đối nhân xử thế - Ảnh minh họa: Internet

2. Cuộc đời này không ai đối xử tử tế với ai một cách vô điều kiện. Người ta chỉ đàng hoàng, tốt bụng với bạn khi bạn thực sự tốt với họ.

3. Cuộc sống này vốn dĩ không công bằng, thay vì ngồi oán trách thì hãy học cách thích ứng. Cuộc đời không vì bạn là phái yếu mà nương tay, giơ cao đánh khẽ. Không vì bạn yếu đuối mà ngừng vùi dập bạn. Hãy tập thích nghi với mọi hoàn cảnh để không bị xem thường.

4. Nếu ai đó phán xét bạn, cứ nhắm mắt bịt tai, hãy nhớ “chó cứ sủa đoàn người cứ đi”.

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Muốn hạnh phúc hãy kết giao đúng người - Ảnh minh họa: Internet

5. Mỗi người đến với cuộc sống của bạn đều có mục đích khác nhau. Có người gieo rắc bi thương, có người mang đến hạnh phúc. Hãy nhớ ai mang đến niềm vui cho mình thì tiếp tục đồng hành. Còn người mang tới đau thương thì ngừng kết giao. Người không chung chí hướng đừng dây dưa níu kéo làm gì cho mất thời gian của cả hai.

6. Hãy sống như loài hoa dại, càng bị vùi dập càng kiên cường mạnh mẽ vươn lên khoe sắc sau cơn mưa tầm tã.

7. Đừng giao bí mật cho người khác, bởi họ không có trách nhiệm giữ giùm bạn. Hơn nữa, nếu họ tình nguyện giữ bí mật đó, xem như bạn đã nợ họ một ân tình suốt đời này cũng không trả hết.

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Phụ nữ khi có khó khăn đừng oán trách mà hãy tự động viên mình - Ảnh minh họa: Internet

8. Cuộc đời giống như một vở kịch, mỗi người có một vai diễn riêng. Hãy dựa vào năng lực của bản thân để ứng biến những tình huống xảy ra mỗi ngày.

9. Khi có nhiều điều khó khăn ập đến, đừng cúi đầu hỏi “tại sao lại là tôi” mà hãy ngẩng cao đầu nói “cố lên tôi ơi”.

10. Cuộc đời vô thường, người hôm nay tốt với bạn, ngày mai có thể vội thay lòng. Vì vậy đừng tin tưởng hay trông mong quá nhiều vào lòng người.

11. Người dại luôn khoa trương, khoe khoang những thứ tốt đẹp cho người khác biết. Người khôn ngoan chỉ lặng lẽ cố gắng mỗi ngày.

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Phụ nữ khi chia tay nhất định phải văn minh - Ảnh minh họa: Internet

12. Đời người nhất định phải có kiến thức, đừng để mình nghèo nàn về vật chất lẫn tri thức. Hãy nhớ kiến thức là bí quyết để phụ nữ hạnh phúc.

13. Nếu lỡ có chia tay, đừng bao giờ nói xấu người yêu cũ. Người khôn không nhìn lại quá khứ để dằn vặt mình lẫn người khác.

14. Người đàn bà khôn ngoan không tranh luận hơn thua với những kẻ nói xấu mình. Chỉ cần bản thân sống tốt, không ai có thể chỉnh mình được.

15. Nếu không có khối tài sản lớn, thì phải sở hữu óc thẩm mỹ cao. Không mua được bộ đồ hàng hiệu, ít nhất cũng chọn được cho mình bộ quần áo hợp thời trang.

16. Sống trên đời nếu không thể hòa hợp với một người nào đó, tốt nhất là nên chấm dứt. Đừng dây dưa với những người không hiểu, không cần mình.

Hôn nhân có ‘kẻ khóc người cười’ nhưng người sống như thế này chắc chắn sẽ khổ

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Phụ nữ khổ cả đời khi làm những điều này. Nếu không thay đổi, mỗi ngày bạn sẽ sống trong nước mắt, đến cuối đời cũng day dứt mãi không thôi.

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